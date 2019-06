26.6.2019 11:25 | Demonstranti by mohli přiznat, že jsme udělali i dobré věci, stěžuje si premiér

Andrej Babiš se při svém projevu se také vyjádřil k nedávným demonstracím, kterých se účastnily statisíce lidí.

"Lidé demonstrují proti mě. Já to beru vážně, velmi vážně. Mě to mrzí, že vidí jen negativa. Aspoň jednou by mohli přiznat, že jsme udělali také něco dobrého," uvedl.

"Máme nezávislou justici, ve vládě jsme od roku 2017, neexistuje, že bychom do něčeho zasáhli."

"Zažíváme nejštastnější období za posledních sto let," dodává Babiš. Odmítá také, že by rozděloval společnost.