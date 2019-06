Osvobození podnikatele Iva Rittiga v kauze tunelování petrochemické firmy Oleo Chemical je pravomocné. Ve středu o tom rozhodl pražský vrchní soud, který zamítl odvolání státního zástupce. Podnikatel čelil obžalobě ze zpronevěry, krácení daní a praní špinavých peněz, za což mu hrozilo pět až deset let vězení.

Za vyvedení 20 milionů korun z Olea prostřednictvím fiktivních smluv o poradenství byli už dříve odsouzeni dva majitelé firmy Michal Urbánek a Kamil Jirounek a Rittigův obchodní partner, Peter Kmeť z karibské společnosti Cokeville Assets (CA). Obžaloba tvrdila, že přes tuto firmu putovaly "vyprané" peníze k Rittigovi, který si za ně pořídil tři nemovitosti v Dubaji.

Urbánek a Jirounek dostali již loni vedle tříletého trestu odnětí svobody také pětiletý zákaz působení ve vedení firem. Kmeť musí zaplatit státu jeden milion korun jako peněžitý trest.

Státní zástupce Adam Borgula marně usiloval o to, aby se případ vrátil k pražskému městskému soudu kvůli doplnění dokazování. Odmítl verzi, podle níž Rittig získával od CA peníze jako odměnu za jisté zahraniční projekty. Podle Borguly žádné projekty neexistovaly a Rittig navíc dostával paušální platby, nikoliv procenta z projektů. Motivem pro vyvedení peněz z Olea k Rittigovi mohlo být podle státního zástupce to, že podnikatel by dokázal Oleu zajistit odbyt ve firmách, kde měl vliv - například v pražském dopravním podniku.

Rittig k odvolacímu zasedání nedorazil. Dříve spojitost s Kmeťovou společností popřel s tím, že od Olea nikdy nedostal ani korunu. "Nebylo prokázáno, že by pan Rittig měl jakoukoliv dohodu se zástupci společnosti Oleo Chemical, že budou páchat trestnou činnost a on z toho bude mít nějaký profit," zdůraznil dnes podnikatelův obhájce Vlastimil Rampula. Odmítl také tvrzení, že Rittig byl benefičním, tedy skutečným vlastníkem CA.

Odvolací senát pravomocně osvobodil také Petra Michala z účetní firmy Peskim, který podle kriminalistů zprostředkoval převod peněz.

Státní zástupce dříve pro oba muže žádal pětileté vězení a peněžité tresty zhruba 1,6 milionu korun.

Oleo Chemical vznikla v roce 2004 se záměrem vyrábět moderní biopaliva. Majitelé firmy Kamil Jirounek a Michal Urbánek se však o čtyři roky později dostali do finančních problémů. Peníze na investice do modernizace technologie jim poskytl příbramský výrobce bazénů a koupelen Ravak. Finanční zdroje se ale nevracely, a Ravak se proto v roce 2012 připojil k insolvenčnímu řízení.

Spory o stovky milionů korun, které Ravak Oleu půjčil, ovšem otevřely kauzu mnohem rozsáhlejší. Manažeři Olea tehdy potřebovali nejen peněžní injekce, ale i zakázky, při jejichž shánění se dostali i do blízkosti vlivného podnikatele Ivo Rittiga.