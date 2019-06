Do západní a jižní Evropy dorazila z Afriky vlna veder, která zejména ve Francii vyvolává obavy, že se bude opakovat situace z roku 2003. Tehdy si v létě vysoké teploty vyžádaly v Evropě několik desítek tisíc životů. Kromě zdravotních problémů panují obavy také z lesních požárů. Ve Španělsku čekají už nyní venkovní teplotu přes 40 stupňů Celsia, k této hranici se přiblíží teploty zřejmě i ve Francii, Itálii či Německu.

Na několika místech Španělska dosahovaly už v sedm hodin ráno teploty 29 stupňů, přes den mají mnohde překročit čtyřicítku. Na severu a v centrální části země tak budou o pět až deset stupňů vyšší, než je v těchto regionech v červnu obvyklé.

"Teploty budou stoupat, vrcholu dosáhnou o víkendu, kdy mohou vystoupit až na 44 stupňů, 42 je ale jistých," uvedl mluvčí španělské meteorologické agentury Aemet Fernando García. Vedra podle něj vydrží až do úterý příštího týdne.

Až čtyřicetistupňová horka očekávají ve středu i v části Francie, jejíž úřady v předchozích dnech opakovaně vyzývaly zejména děti a starší lidi, aby ve vedrech zůstali doma. Paříž například nechala i v noci otevřené parky, aby si tam lidé večer mohli odpočinout. Stejně jako například Lyon informovala občany, kde jsou klimatizované veřejné prostory, například muzea. V Paříži a dalších městech pak začaly úřady zakazovat provoz starších aut či nákladních vozů, které produkují více emisí.

Ministerstvo školství kvůli horku odložilo na příští týden celostátní středoškolské zkoušky, které se měly konat ve čtvrtek a v pátek. Stovky škol a školek po celé Francii zůstanou v tyto dva dny zavřené.

Od vyhlášení výstrahy pro jih Francie zemřeli na tamních plážích po koupání v moři tři senioři, uvádí ve středu na svém webu televize LCI. V pondělí nedaleko městečka Agde podlehl srdeční zástavě 70letý muž, když zrovna vycházel z vody. Podobný scénář se dvakrát opakoval v úterý, a to ve Frontignan-Plage a Carnonu. Zemřela 62letá žena a 75letý muž.

V Německu postihne vlna veder, v některých médiích nazývaná Ulla, nejhůře hlavně jihozápad. V Sársku a Porýní by se teploty mohly vyšplhat až na 40 stupňů, uvedla ve středu agentura DPA s odvoláním na německé meteorology. Není vyloučeno, že padne teplotní rekord, minimálně pro červen.

Nejvyšší teplotu v Německu dosud meteorologové zaznamenali v bavorském Kitzingenu v létě 2015, kdy naměřili 40,3 stupně. Pro červen drží s 38,5 stupně rekord obec Bühlertal, ležící nedaleko francouzského Štrasburku.

Teplotní rekordy pro červen se čekají ve středu nebo ve čtvrtek i na západě Rakouska, kde meteorologové předpovídají kolem 37 stupňů Celsia.

Už v úterý padl místní červnový rekord pro Tyrolsko, když tam naměřili 36,7 stupně.

V Česku ve středu teploty zřejmě vystoupají nad 31 stupňů Celsia, a na většině území Čech dokonce až na 37 stupňů. Menší horko bude hlavně na pomezí Čech a Moravy. Vyplývá to z výstrahy, kterou ve středu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Horko podle ní potrvá až do pozdního večera.

Pro celou zemi vyhlásil ústav výstrahu do 21:00. Teploty 33 až 37 stupňů předpovídají meteorologové pro většinu západní poloviny Česka - Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj, většinu Libereckého kraje, západní část Královéhradeckého a Pardubického kraje a severozápadní cíp Vysočiny.

O něco nižší vedra, až 34 stupňů, očekává ČHMÚ na většině území Moravy a Slezska - v celém Jihomoravském a Zlínském kraji a většině Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Nejmenší vedra, ačkoli stále přesáhnou 31 stupňů, budou podle meteorologů na většině území Vysočiny, východních částech Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje, v severní části Olomouckého kraje a také v některých oblastech Moravskoslezského kraje.

Někteří školáci zřejmě v těchto horkých dnech zůstali raději doma a nešli do školy. Základní školy v Praze je k tomu přímo nevyzývaly, rodiče se ale mohli rozhodnout napsat dětem omluvenku.

Na většině základních škol mají žáci i vzhledem k blížícímu se konci školního roku tento týden zkrácenou výuku. Učitelé s nimi často chodí na koupaliště, na zmrzlinu nebo hrají různé hry.

Pracovníci náročných provozů v podnicích dostávají za veder minerálky, iontové nápoje i nealkoholické pivo. Někde mají zaměstnanci také častější přestávky. V některých firmách mají pracovníci pití zdarma v létě i v zimě, například kvůli neustálému horku z vypalovacích pecí v továrnách, které dosahují teploty 1500 stupňů.

Lidé by podle ČHMÚ měli ve vedrech pamatovat na dodržování pitného režimu. Pít by měli hlavně neslazené nealkoholické nápoje. Také by lidé raději měli omezit fyzickou zátěž a nepobývat odpoledne na přímém slunci.

Pozor by lidé měli dávat na malé děti, seniory či nemocné a děti či zvířata nenechávat v zaparkovaných autech.