Vlna veder, která tento týden dorazila do velké části Evropy, by měla ve čtvrtek v některých zemích mírně polevit. Například v Česku a Německu, kde padaly ve středu červnové teplotní rekordy, se ve čtvrtek čekají o něco nižší teploty. Naopak ve Španělsku a na jihu Francie mají teploty dále stoupat, vrchol (až 44 stupňů) čekají v těchto dvou zemích o víkendu, už v pátek by mohl padnout rekord ve Francii.

Na severovýchodě Španělska, v Katalánsku, vedra ztěžují práci hasičům, kteří tam od středy bojují s rozsáhlým lesním požárem. Několik lidí v této vlně veder v Evropě zemřelo, například v Německu ve středu tři lidé při koupání, stejně jako ve Francii se tento týden utopili v moři tři senioři.

Ve Španělsku dnes na řadě míst čekají meteorologové čtyřicítky, v jihošpanělské Andalusii může být až 42 stupňů. Už ráno v 07:00 SELČ naměřili na některých místech ve Španělsku přes 30 stupňů, například na Mallorce bylo 32,3 stupně.

Asi 350 hasičů bojuje s pomocí 15 letadel od středy s lesním požárem nedaleko Tarragony, podle katalánských médií už shořelo na 5000 hektarů lesa. Asi třicítka lidí musela být z oblasti evakuována, úřady také z preventivních důvodů uzavřely pět místních silnic. Hasiči odhadují, že oheň může zničit až 20 tisíc hektarů. Podle deníku La Vanguardia jde o nejhorší lesní požár v Katalánsku od července 2012, kdy shořelo 14 tisíc hektarů v oblasti Alt Emporda u francouzských hranic.

Ve Francii očekávají ve čtvrtek v oblasti jižního toku řeky Loiry 38 až 41 stupňů Celsia, v pátek předpovídají meteorologové až 44 stupňů v dolním toku řeky Rhony. Padnout by tak mohl francouzský teplotní rekord 44,1 stupně, který byl naměřen v srpnu 2003 v departementu Gard na jihu země. Pařížané zažijí letošní nejteplejší den zřejmě v sobotu, kdy se ve francouzské metropoli čeká 38 až 40 stupňů.

Ve Španělsku čekají teplotní maxima o víkendu, kdy by rovněž mohla rtuť teploměru vystoupat až na 44 stupňů. K teplotnímu rekordu země to ale stačit nebude, španělský teplotní rekord je z července 2017, kdy v Córdobě naměřili 46,9 stupně.

Vysoké teploty sužují několik dní také Rakousko, kde kvůli nim ministerstvo zdravotnictví zřídilo speciální telefonní linku. Na ní mohou lidé zdarma volat pro informace a rady, jak ve vedrech postupovat, napsala ve čtvrtek agentura APA.

Rekordní stupně ve středu naměřili i v Klementinu

Teplotní rekord ve středu padl i v pražském Klementinu. Stanice, která zaznamenává teploty nepřetržitě od roku 1775, naměřila ve středu 37,6 stupně Celsia. Tím padl dosavadní rekord pro 26. červen, který se od roku 1935 držel na 35,6 stupně. ČTK to ve čtvrtek sdělil pracovník Českého hydrometeorologického ústav. Teplotní rekordy byly ve středu překonány na více než 90 procentech dlouhodobě měřicích stanic.

Klementinum ve středu naměřilo stejně vysokou teplotu jako stanice Praha-Libuš, šlo o čtvrtý nejvyšší rekord v republice pro 26. červen. Stanice Praha-Ruzyně naměřila rekord 35,9 stupně.

Středa byla v Česku nejteplejším dnem letošního roku a stanovila zároveň nový rekord maximální teploty pro červen. Nejvyšší teplotu naměřila stanice Doksany s 38,9 stupně Celsia, dosavadní červnový rekord držela stanice Brno-Žabovřesky s 38,2 stupně z 22. června 2000. Absolutně nejvyšší teplota v Česku má hodnotu 40,4 stupně Celsia a byla naměřena 20. srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy.

Česko zasahoval nejteplejší vzduch v posledních dnech od jihozápadu pouze okrajem. Ve čtvrtek do Česka pronikne za studenou frontou chladnější vzduch. Nejchladnějším dnem tohoto týdne bude podle údajů meteorologů na facebooku pátek. O víkendu se opět vrátí tropické teploty, v neděli lze opět očekávat ojediněle i 38 stupňů Celsia