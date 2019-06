"Za 30 let v politice jsem nepřijal jediné ultimátum ani vydírání a vždy jsem je pokládal za drzost", komentoval ve čtvrtek prezident Miloš Zeman termín 30. června, dokdy má podle ČSSD vyřešit situaci na ministerstvu kultury. Zeman dosud nepřijal demisi současného ministra Antonína Staňka (ČSSD). Prezident se kvůli tomu ve čtvrtek vpodvečer sejde s vicepremiérem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. ČSSD chce Staňka vystřídat místopředsedou ČSSD Michalem Šmardou.

ČSSD si stanovila termín 30. června, do kdy podle ní má Zeman učinit změny ve vládě. Pokud by to neudělal, bude strana pravděpodobně žádat, aby premiér Andrej Babiš (ANO) podal na prezidenta kompetenční žalobu. Pokud by nedošlo ani k tomu, jsou ministři ČSSD připraveni podat demisi, a tím ukončit existenci dosavadní vládní koalice. "Už jsme na předsednictvu řekli podmínky pro podporu vlády. Jednou z nich je změna ve vládě a jmenování pana Šmardy s tím, že jasno má být do konce června. Součástí toho je, že by naši ministři opustili vládu, když se to nestane," řekl severu iDnes.cz ministr zahraničí a místopředseda strany Tomáš Petříček. O dalším postupu bude ČSSD jednat po schůzce Hamáčka se Zemanem.

Zeman ve čtvrtek odmítl na tiskové konferenci na závěr návštěvy Vysočiny odpovědět na dotazy novinářů, zda se Šmarda ministrem stane. Na otázku, co řekne Hamáčkovi, opáčil, že schůzka se koná na žádost šéfa ČSSD.

"Pan Hamáček o toto setkání požádal. Já jsem mu navrhl setkání asi tak v polovině července, až si trochu odpočinu, i s panem Staňkem, kde bych se pokusil o roli mírotvorce, to znamená, že bych oba dva usmířil," prohlásil Zeman.

Se Šmardou se Zeman sešel v úterý, tehdy ani jeden z nich schůzku nekomentoval. Ve čtvrtek Zeman oznámil, že Šmardovi řekl, že má dvě volby: "Buď se stát ministrem kultury a tedy pomoci sám sobě. Anebo, jak bylo původně určeno vedením sociální demokracie, stát se hlavním volebním manažerem sociální demokracie pro krajské volby a v tomto případě pomoci sociální demokracii. Každý sociální demokrat musí volit mezi pomocí sobě a pomocí své straně," poznamenal prezident.

"Předseda sociální demokracie Jan Hamáček je jediný, kdo může rozhodnout, kdo za ČSSD bude členem vlády. Premiér má zajistit dodržování koaliční smlouvy včetně personálií," vyplývá z videa, které na svůj Facebook umístila ČSSD a v němž vystupuje Šmarda. Podle něj je nyní čas odvolat stávajícího ministra Staňka a až poté rozhodnout, kdo bude jeho nástupcem.

Staněk rezignoval v půlce dubna po protestech, jež v kulturní obci vyvolalo jeho odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa. Na Fajta i dva bývalé ředitele MUO Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala podal trestní oznámení.

Zeman opět argumentoval tím, že Ústava nestanoví lhůtu, v níž má prezident reagovat na návrh výměny ministrů. Za rozumné ohraničení takové lhůty považuje právě vyšetření dvou trestních oznámení, která Staněk podal. "Tato lhůta dosud běží a já jsem se dosud nevyjádřil," prohlásil prezident na závěr návštěvy Vysočiny. Ústavní právníci ale uvádějí, že podle výkladu ústavu je v takových případech třeba konat bez zbytečného odkladu.