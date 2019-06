Před středeční schůzí k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě vyzval předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan k vytvoření předvolebního bloku demokratických politických stran. Po volbách by podle něj nadále existovaly samostatné strany a poslanecké kluby. Na tiskové konferenci také řekl, že kdyby se podařilo vytvořit blok alespoň čtyř z pěti stran, které středeční schůzi svolaly, mělo by to smysl. "Naše myšlenka byla taková, že bychom v nějakém větším uskupení mohli myslet na opravdu velký úspěch a nemuseli se bát ani koaličního primátu, říká Rakušan v rozhovoru pro HN.