Práce na nových rámcově vzdělávacích programech (RVP), podle kterých školy tvoří rozvrhy, budou pokračovat až v příštím roce. Jak zjistily Hospodářské noviny, ministerstvo školství jejich tvorbu pozastavilo.

Úřad to vysvětluje tím, že je nejdříve potřeba vyjasnit obsah Strategie vzdělávací politiky ČR. Jde o dokument, který určí, kterými směry by se mělo české vzdělávání ubírat do roku 2030.