Premiér Andrej Babiš (ANO) chce za peníze z evropských dotací hlavně stavět dálnice. Odmítá to, čemu říká "měkké projekty", tedy evropské příspěvky například na vzdělávání nebo rekvalifikaci zaměstnanců. "My potřebujeme dostat peníze do investic, aby se to neztratilo na nějakých rekvalifikacích," opakuje premiér. A poukazuje na to, že Česko má nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii, takže investice "do lidí" nepotřebuje. Řada expertů ale namítá, že se Babiš mýlí. Pro budoucí výkon české ekonomiky je podle nich zásadní, aby stát pomohl zvýšit kvalifikaci, a tedy i produktivitu pracovníků.