Když někdo svolá pracovní večeři, opravdu málokdy předem varuje, že by se mohla protáhnout až do snídaně. Přesně to se ale může stát na nedělním summitu lídrů členských zemí Evropské unie. Prezidenti či premiéři jednotlivých států v Bruselu usednou v 18 hodin ke společné večeři. "Pokud to bude nutné, schůzka může pokračovat snídaní v pondělí 1. července," napsal do všech hlavních měst států unie Donald Tusk, který Evropské radě, tedy summitům EU, předsedá. Důvodem, proč se připravuje na tak dlouhé jednání je fakt, že se lídři členských zemí stále hádají o to, kdo obsadí klíčové evropské funkce. Jejich poslední summit kvůli tomu koncem minulého týdne ztroskotal.