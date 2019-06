Sněmovní volby by v červnu vyhrálo podle modelu Kantar CZ hnutí ANO s 25,5 procenta hlasů. Druzí by byli piráti s 18,5 procenta a třetí ODS s 13 procenty hlasů. ANO si meziměsíčně pohoršilo, naopak piráti a ODS od května získali. Volební model v neděli zveřejnila Česká televize (ČT) a do dolní komory by se podle něj dostalo zřejmě osm stran.

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny by zůstali lidovci. Podle modelu by je volilo 4,5 procenta lidí. Přesně na hranici pěti procent by byla TOP 09. Statistická chyba volebního modelu se ale pohybuje mezi plus minus 1,1 až 2,9 procentního bodu.

Přinášíme výsledky aktuálního Volebního modelu ČT od agentury Kantar CZ. Právě teď @OtazkyVM. pic.twitter.com/n0RgrPTcz7 — OtázkyVáclavaMoravce (@OtazkyVM) 30. června 2019

Zisk ANO se proti květnu snížil o dva procentní body. Výsledek hnutí je nejhorší od roku 2016, upozornila ČT. Naproti tomu piráti si polepšili o bod a občanští demokraté o půl bodu. Na čtvrtém místě ve volbách by skončila SPD, která by dostala 8,5 procenta hlasů. Stejně jako ANO ale meziměsíčně přišla o dva procentní body.

Pro ČSSD by v červnových volbách hlasovalo 6,5 procenta lidí, tedy o půl bodu více než v květnu. Hnutí STAN by dostalo šest procent hlasů a KSČM 5,5 procenta, přičemž obě tyto strany zaznamenaly proti květnu mírný úbytek podporovatelů. Oproti tomu TOP 09 voličů mírně přibylo.

V modelu již figuruje politická strana Václava Klause mladšího Trikolóra - hnutí občanů, kterou představil 10. června. Podle Kantar CZ by ji v druhé polovině června volila tři procenta občanů.

Průzkum se uskutečnil mezi 17. a 26. červnem a účastnilo ho 837 lidí, kteří nevyloučili účast ve volbách.

Zdroj: Kantar CZ