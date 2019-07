Ruské letecké společnosti Aeroflot a Ural Airlines (Uralskije avialinii) zastavily některé lety na linkách do Prahy. Napsaly to agentury TASS a Interfax s odvoláním na informace poskytnuté oběma společnostmi. Důvodem je podle nich rozhodnutí českých úřadů zrušit jim povolení k letům do Česka. Nejmenovaný činitel Interfaxu uvedl, že jde o odvetné opatření české strany.

V Praze se podle tohoto zdroje rozhodli omezit lety ruských společností do Česka, protože nebyli spokojení s podmínkami na transsibiřských linkách pro českého národního přepravce. "A s využitím pravidla parity anulovali povolení pro několik letů společností Aeroflot a Uralskije avialinii," citovala zdroj agentura.

Podle informací na webu pražského letiště jsou v úterý zrušeny čtyři lety Aeroflotu z Moskvy do Prahy i opačným směrem. Vyjádření Úřadu pro civilní letectví zjišťujeme.

Mluvčí Aeroflotu podle Interfaxu sdělil, že byla anulována dříve vydaná povolení k úterním letům SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 a SU2018/2019. Povolení zůstalo pro lety SU2012/2013 a SU2024/2025, které převezmou část cestujících zrušených letů. Další pasažéry mají přepravit jiní letečtí dopravci.

Podobnou zprávu později oznámila společnost Ural Airlines. "V souvislosti s rozhodnutím leteckých úřadů České republiky zrušit dříve vydané povolení k letům do Česka letecká společnost Uralskije avialinii od 2. července 2019 pozastavuje lety do Prahy z Jekatěrinburgu a Žukovského," citovala agentura TASS mluvčího společnosti.

Podle jeho sdělení se na neupřesněnou dobu odkládají lety plánované na úterý U6-701 Jekatěrinburg-Praha a U6-751 Žukovskij-Praha. Dodal, že společnost situaci sleduje a "očekává její vyřešení".

Interfax také napsal, že letecká společnost Poběda ruší čtvrteční let na lince Moskva-Karlovy Vary.