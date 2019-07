Volby do sněmovny by i v červnu vyhrálo podle volebního modelu agentury STEM hnutí ANO, od dubna si ale pohoršilo o 1,5 procentního bodu na 32,5 procenta. Naopak druzí piráti za dva měsíce získali o 4,5 procentního bodu více a volilo by je 15,6 procenta lidí. Těsně za nimi by skončila s 13,1 procenta ODS, která vykázala podobnou podporu jako v dubnu. Do dolní parlamentní komory by se dostaly ještě SPD, KSČM, ČSSD a KDU-ČSL, vyplývá z průzkumu STEM.

Podle jeho zjištění si SPD, sociální demokraté i komunisté od dubna pohoršili, lidovci mírně získali. Podpora STAN a TOP 09 se nezměnila, je pod čtyřmi procenty, a tedy pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny. Je ovšem třeba počítat se statistickou chybou, která u menších stran činí asi dva procentní body a u větších stran se pohybuje kolem tří bodů.

Pro SPD by v červnových volbách hlasovalo 7,9 procenta voličů, tedy o 1,9 bodu méně než v dubnu. O desetinu procenta za hnutím zaostávají komunisté, kteří proti dubnu ztratili 1,7 procentního bodu hlasů. Sociální demokraté si pohoršili o 1,4 bodu na 6,4 procenta. Lidovci si polepšili o 0,6 bodu na 5,5 procenta.

Motivace lidí jít k volbám není podle STEM příliš silná a mnozí váhají, komu by v současné době dali hlas. Účast ve volbách v průzkumu avizovalo 56 procent dotázaných. Zhruba čtvrtina uvedla, že k volbám nechce, a 21 procent není ještě rozhodnuto.