Předpověď, kterou ve čtvrtek vydal Český statistický úřad, se může zdát optimistická. Ukazuje, že sklizeň obilovin letos vzroste až o 8,5 procenta. Růstu obilí pomohly květnové deště. Na stavu sucha to však nic nemění, naopak se bude dál prohlubovat. "Na většině území máme v řádu několika desítek milimetrů méně vody, než by tam v tuto chvíli mělo být," říká Miroslav Trnka z Ústavu globální změny. Aby se stav podzemních vod vrátil do normálního stavu, muselo by přijít několik stovek milimetrů setrvalých mírných srážek.