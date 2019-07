Vývoj průmyslu v Česku zůstal v květnu pozitivní, dál se dařilo i zahraničnímu obchodu. V obou případech stojí za dobrými výsledky automobilový průmysl. Naproti tomu stavební produkce ale téměř stagnovala, a to hlavně kvůli vysoké srovnávací základně z loňského května. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) zveřejněných v pondělí. Průmyslová výroba zpomalila meziroční růst na 3,2 procenta z dubnových 3,3 procenta a stavebnictví na 0,2 procenta z 8,9 procenta v dubnu. Přebytek zahraničního obchodu v květnu meziročně stoupl o 17,2 miliardy na 24,4 miliardy korun.

Květnový růst průmyslové produkce takřka trojnásobně překonal očekávání trhu, který ve střední hodnotě analytických odhadů počítal s růstem 1,1 procenta, uvedl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. "I když průzkumy nálad a zvláště pak indexy nákupních manažerů věští recesi, tvrdá data z reálné ekonomiky nic takového ani nenaznačují. Květnová čísla z českého průmyslu stále kontrastují s očekáváním a vlastně i s výsledky třeba německého průmyslu, který meziročně padá o 3,7 procenta," doplnil analytik ČSOB Petr Dufek.

Podle Kovandy je však v trendovém pohledu ztráta dynamiky tuzemského průmyslu, k níž dochází již od první poloviny loňska, zřetelně patrná. Důvodem jsou obchodní války, hrozba tvrdého brexitu a zpomalení čínské a německé i globální ekonomiky, dodal.

V květnu průmyslová výroba vzrostla především zásluhou automobilového průmyslu, který si připsal téměř sedmiprocentní zvýšení produkce. Potvrzuje se, že automobilky v posledních měsících dokázaly postupně vykrýt propad produkce z úvodu roku, podotkl Dufek.

Hodnota nových zakázek ve sledovaných odvětvích vzrostla o 4,1 procenta. Tuzemské zakázky byly vyšší o 4,3 procenta, zahraniční pak o 3,9 procenta. Také k jejich růstu nejvíce přispěl automobilový průmysl.

Obchodování s auty stojí i za meziročně lepším výsledkem květnového zahraničního obchodu. "Automobilový průmysl zaznamenal solidní měsíc, což ukazují i statistiky průmyslové výroby, když byl automobilový průmysl největším tahounem růstu," reagoval ekonom Václav Franče z Deloittu. Přebytek zahraničního obchodu by letos podle odhadů Deloittu měl dosáhnout podobné hodnoty jako loni - kolem 110 miliard korun.

Kovanda uvedl, že z klíčových českých vývozních destinací klesá meziročně export do Británie, a to o 1,1 procenta. Může za to nejistota kolem brexitu. Zmínil i meziroční propad tuzemského vývozu do Turecka, který za letošních prvních pět měsíců roku dosahuje takřka 28 procent. Souvisí to podle něj s tureckou měnovou krizí v loňském roce a slábnoucí lirou.

Z květnového výsledku stavebnictví zatím nemá smysl podle Dufka vyvozovat nějaké hluboké závěry. "Zvlášť když je ovlivněn i vysokým srovnávacím základem z loňského května. Výhled stavebnictví zůstává i nadále pozitivní, nicméně stále počítáme se zpomalením jeho růstu," uvedl. Zopakovat loňský růst o 9,2 procenta s ohledem na finance, lidské kapacity i připravenost výstavby podle něj prakticky nelze. Za celý letošní rok očekává růst stavebnictví o 3,5 procenta.