Obyvatele Olbramovic, Miličína a dalších obcí podél přetížené silnice I/3 z Prahy na Tábor trápí nadměrná tranzitní doprava. Zlepšení si slibují od plánované dostavby dálnice D3 a doprovodných staveb. Připravovaná trasa D3 přes Posázaví ale má své odpůrce, nesouhlasí s ní například Jesenice u Prahy a další města na trase budoucí dálnice.

Středem Olbramovic každý den projíždějí desetitisíce aut, situace je podle starosty Ivana Nováka (nez.) už neúnosná.

Obci má kromě D3 ulevit i chystaný obchvat, ministerstvo dopravy k němu ale zrušilo stavební povolení. Krajský úřad podle ministerstva vydal povolení v rozporu se zákonem, proto bylo v odvolacím řízení zrušeno a věc vrácena k novému projednání, uvedla v pondělí Česká televize.

Novák předpokládá, že se tím výstavba zdrží asi o dva roky. "Když jsem se to ráno dozvěděl, tak jsem nevěřícně koukal, že se to zase zastavilo. Čekali jsme, že se do toho pustí letos na podzim nebo příští rok a ten obchvat bude. Situace je opravdu hrozná, dříve to byly pátky a neděle, ale dnes projede vsí každodenně kolem 30 tisíc aut," řekl v pondělí Novák.

František Jemelka z ministerstva dopravy uvedl, že odbor pozemních komunikací přezkoumal přes 60 námitek od sedmi subjektů.

Z toho 24 jich podala společnost DAVO Corporation, provozující autobazar, další desítky obyvatel Olbramovic, tři námitky město a jednu firma Imoba, která vlastní Farmu Čapí hnízdo. Podle Jemelky byla v rozhodnutí krajského úřadu řada nepřesností a procesních pochybení při vedení příslušného řízení. "Krajský úřad například nedoložil splnění zákonné lhůty pro doručení veřejnou vyhláškou, nevedl příslušný spis v souladu se správním řádem, dále účastníci nebyli seznámeni s doplněními spisu před vydáním rozhodnutí, případně jim příslušné dokumenty nebyly dodány vůbec," uvedl.

Pokud jde o trasu D3, Novák podporuje připravovanou variantu přes Posázaví. "Je to nejlepší řešení," míní. Starosta Jesenice Pavel Smutný (za STAN) má opačný názor a upozorňuje na to, že město už nyní trpí nadměrnou dopravou z Pražského okruhu a po napojení D3 z jihu by bojovalo s dalším přílivem aut. Kritici takzvané západní varianty doporučují spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a vybudovat obchvaty měst.

Novák se obává toho, že I/3 nepůjde všude rozšířit, a nepovažuje za smysluplné napojení na přetíženou D1 u Mirošovic. Podobně to vidí starosta Benešova Jaroslav Hlavnička (Volba pro Benešov), i když uznává, že překročení údolí Sázavy je problematické. "Ale těžko v takhle husté zástavbě udělat dálnici a nikomu neuškodit," dodal.

Starosta Votic Jiří Slavík (TOP 09) připomněl, že západní varianta D3 je zanesena v zásadách územního rozvoje, alternativní trasy proto nepovažuje za reálné. Domnívá se, že silnice I/3 bude i po výstavbě středočeské části D3 hrát důležitou roli, protože část motoristů ji při cestách do Tábora a do Prahy bude dál využívat. Na D3 se podle něj přesune tranzitní doprava, zatímco místní bude dál hodně jezdit po silnici první třídy. "Takže investice do I/3 určitě nejsou zbytečné," dodal Slavík.