Výstavba obecních bytů v metropoli byla poměrně velká v 90. letech, od roku 2010 se prakticky zastavila. Vyplývá to z analýzy bytového fondu Prahy a jejích městských částí, kterou vypracoval městský Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Od roku 1991 podle ní město či radnice získaly asi 12 600 bytů, od roku 2011 do loňska jen 472. Zároveň pokračovala privatizace, která stále není u konce a bytový fond města snížila z původních 194 tisíc na současných 31 456. Současné vedení magistrátu chce počet městských bytů opět zvýšit.

Největší výstavba obecních bytů byla v metropoli hned po revoluci, kdy se ještě dokončovala výstavba z dob minulého režimu, například sídliště na Černém Mostě. Mezi lety 1991 a 2000 tak podle analýzy vzniklo 8538 obecních bytů, v další dekádě potom 3682. Poté výstavba v podstatě ustala a omezila se na několik set bytů. IPR při přípravě analýzy vycházel z informací od magistrátu a městských částí a dalších zdrojů, jako jsou data Českého statistického úřadu.

V současnosti na magistrátu leží projekty stavby bytových domů na Černém Mostě a v Dolních Počernicích, které se připravují delší dobu a minulá politická reprezentace je chtěla uskutečnit. Ta současná je nicméně zdrženlivější, projekt na Černém Mostě, proti kterému se bouří místní obyvatelé, chce postavit ve zredukované podobě a ten v Dolních Počernicích zřejmě úplně odloží.

V otázce navyšování městského bytového fondu se chce vedení města zaměřit spíše na jiné způsoby podpory výstavby, připravuje například projekt, v rámci kterého by město poskytlo pozemky pro stavbu bytovým družstvům a za to by si část bytů ponechalo. Obdobné plány jsou nicméně stále teprve na začátku. "V důsledku stále probíhající privatizace tak tedy prozatím není úbytek obecních a potenciálně finančně dostupných nájemních bytů nijak kompenzován," uvádí se v analýze IPR. Město chce levnější nájemní byty poskytovat zejména lidem v sociální nouzi a potřebným profesím, jako jsou zdravotníci či učitelé.

Jak na úrovni magistrátu, tak městských částí stále pokračuje privatizace bytů. Kolem jejího pokračování nedávno vznikl spor v magistrátní koalici – zatímco piráti a Praha sobě ji chtěli úplně zastavit, Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) požadovaly dokončení již schválených a rozjednaných prodejů. Zastupitelé nakonec odhlasovali, že dokončí privatizaci 445 bytů, s jejichž nájemníky se začalo jednat. Naopak u 804 bytů, kde sice prodej v roce 2012 schválilo zastupitelstvo, ale jednání zatím nezačala, magistrát od prodeje ustoupí.

Magistrát nemá kontrolu nad bytovým fondem městských částí, které mohou provádět bytovou politiku podle svého uvážení. Byty v jejich správě přitom tvoří většinu městského fondu – radnice jich mají 23 699, zatímco magistrát 7757. Podle analýzy pak radnice mezi lety 2015 až 2018 prodaly celkem 5287 jednotek a v plánu je prodej dalších 2244. Zároveň ve stejném období přibylo městským částem pouze 217 bytů, z nichž 194 tvoří projekt Zahrady Opatov 11, který Praha 11 za 522 milionů korun koupila od firmy Sekyra Group.

Ve srovnání s jinými městy je počet obecních bytů v Praze poměrně nízký. Podle analýzy je v české metropoli 42 obyvatel na jeden městský byt, zatímco v Curychu je to sedm, ve Vídni a v Kodani devět, v Berlíně 12, v Brně 13 a ve Varšavě 22. V Budapešti je na jeden obecní byt 44 obyvatel a v Bratislavě 217. Počet obecních bytů tvoří v Praze zhruba pět procent celkového bytového fondu.