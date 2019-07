Město Cheb se cítí opomíjené a Karlovarským krajem přehlížené. Zastupitelé města proto poslali otevřený dopis hejtmance, radním a zastupitelům Karlovarského kraje, v němž si stěžují na to, že s městem kraj nekomunikuje nebo žádosti města vyřizuje liknavě. Vedení Karlovarského kraje ale takové výhrady odmítá, sdělila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

"Od komunálních voleb uplynulo už tři čtvrtě roku a vnímáme, že v některých záležitostech spolupráce mezi městem Cheb a některými organizacemi Karlovarského kraje nefunguje tak, jak by měla. Některé procesy jsou velmi zdlouhavé a zdá se nám, že už je třeba veřejně upozornit na to, že leccos by mohlo jít mnohem hladčeji a hlavně rychleji," řekl starosta Chebu Antonín Jalovec (VPM).

V loňských komunálních volbách v Chebu drtivě zvítězila Volba pro město. Hnutí ANO, které mělo do té doby starostu, naopak propadlo.

"Opakovaně zjišťujeme, že některá důležitá rozhodnutí krajských orgánů či subjektů zřizovaných Karlovarským krajem, ač se Chebu přímo týkají a jejich důsledky komplikují chod města, nejsou s představiteli města předem konzultována a dozvídáme se o nich až z médií či různými neoficiálními cestami," uvádí se v dopise. Je v něm vyjmenováno několik případů, například zdlouhavé jednání o pronájmu pozemků u krajské nemocnice v Chebu nebo vstřícná nabídka Sokolovu provozovat nový domov pro seniory, přestože takovou nabídku Cheb nedostal.

Hejtmanka Mračková Vildumetzová ale oponuje tím, že vedení kraje komunikuje se starosty měst a obcí. "Pořádáme pravidelně setkání se starosty obcí a měst v jednotlivých ORP (obcích s rozšířenou působností), kterých jste se Vy, pane starosto, vždy zúčastnil, dále setkání se starosty největších měst v rámci projektů Restart," odpověděla Mračková Vildumetzová.

Uvedla, že pečlivě hlídá, aby kraj ke všem přistupoval stejně a měřil starostům stejným metrem bez ohledu na to, kterou "barvu politického trička" zrovna nosí. Některé stížnosti jsou podle hejtmanky neodůvodněné, protože město nepostupovalo podle dohody – například v případě pozemků u nemocnice, kde místo pronájmu chtělo město pozemky koupit.

"Můj návrh je – přestaňte nám psát přes média, zavolejme si a pojďme společně zasednout k jednacímu stolu," dodává hejtmanka.

Cheb měl v předešlém vedení kraje silné zastoupení v pozici náměstků hejtmana pro dopravu a zdravotnictví za ČSSD. ČSSD také dlouhou dobu byla v čele vedení Chebu. Po loňských komunálních volbách je ale Cheb jediným okresním městem, kde nevyhrálo ANO, které je v čele i krajské koalice.