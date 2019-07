Česko-čínské vztahy se po šesti letech od "restartu" ocitly na bodu mrazu. Politická pukrlata na nejvyšších místech nepřinášejí nic užitečného a Čína využívá každé záminky k tomu, aby Česko "šikanovala, zastrašovala a trestala". Lze si jen těžko představit, že by diplomatická depeše, jíž poslal na sklonku června do Prahy český ambasador v Pekingu (a Respekt ji má k dispozici), mohla mluvit jasnější řečí. Říše středu svým středoevropským partnerem pohrdá, do koše odeslala i plány, které posvětil Miloš Zeman, a vzkazuje, že dokud čeští politici nebudou vidět svět stejně jako čínští komunisté, pohrdání nezmizí a koš se nevyprázdní.