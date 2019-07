Nejdůležitějším místem je tady malá místnost, do které se dá nahlédnout z několika velkých oken. V ní čtyři ženy v modrých kombinézách, s bílými rouškami na obličeji a v bílých rukavicích, skládají kusy textilu. V kombinéze mají i boty a jediné, co nemají zakryté, jsou oči. Spíš než v prádelně to tady vypadá jako v přísně střežené laboratoři. Právě odsud, z jediné ultračisté prádelny v Česku, vyprané a usušené halenky, kalhoty a pláště do laboratoří míří. "Prádlo pereme například pro společnosti Zentiva, Bioveta, pro výrobce očních čoček, skel automobilů či výroby superlaseru v Dolních Břežanech. Všude tam, kde je bezprašná výroba," popisuje Jana Puškáčová, šéfka společnosti Elis pro Česko, Slovensko a Maďarsko, pod kterou tento provoz ve Slavkově u Brna spadá.