Předsednictvo ČSSD začalo v pondělí odpoledne jednat o tom, zda mají sociálně-demokratičtí ministři kvůli situaci na ministerstvu kultury zůstat v menšinové vládě s hnutím ANO.

Podle místopředsedy strany Michala Šmardy by ministři sociální demokracie mohli na výzvu vedení strany dát k dispozici své funkce. Předseda strany Jan Hamáček by demise využil, pokud by ztroskotala další jednání o budoucnosti vlády. Další místopředseda ČSSD Ondřej Veselý uvedl, že dnes neočekává "tvrdý odchod" z vlády, o kterém sociální demokraté uvažují kvůli odkladům při výměně ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) za Šmardu. Přesné znění doporučení užšího vedení strany nechtěli těsně před jednáním předsednictva straničtí lídři novinářům představit.

"Pokud projde usnesení, Jan Hamáček bude mít možnost přijmout jakékoli usnesení ve vztahu k budoucnosti ČSSD ve vládě včetně odchodu z vlády," řekl Šmarda novinářům mezi jednáním úzkého vedení strany a setkáním šedesátičlenného předsednictva strany.

Na jednání předsednictva sociální demokracie přijel i premiér Andrej Babiš (ANO). Po krátké návštěvě novinářům řekl, že považuje vládní projekt za úspěšný a měl by pokračovat. Na jednání ČSSD Babiš konstatoval, že vládní projekt ANO a ČSSD je úspěšný. "I když občas máme nějaké konflikty ohledně rozpočtu. Lidé si nepřejí nějakou destabilizaci, pád vlády nebo předčasné volby by byly pro naši zemi špatně, máme před sebou hodně úkolů," uvedl Babiš. Připomněl, že Zeman přislíbil ke konci měsíce odvolat ministra kultury Staňka. "Teď je třeba dořešit tu nominaci (Michala Šmardy)," dodal.

Hamáček v pátek řekl, že prezident Miloš Zeman je připraven k 31. červenci vyhovět návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) a Staňka odvolat. Ohledně jmenování Šmardy, ke kterému má prezident výhrady, se chce rozhodnout až po dnešním předsednictvu ČSSD. To předtím svolali sociální demokraté, aby se rozhodli, jak budou řešit situaci kolem výměny ministra. Zeman v květnu odmítl Staňkovu rezignaci a od konce téhož měsíce nevyhověl návrhu na jeho odvolání.

V předsednictvu ČSSD mají silnou váhu zástupci krajů Předsednictvo ČSSD je druhým nejvyšším orgánem strany, řídí její činnost mezi sjezdy. Jednání předsednictva svolává předseda strany. Nyní má předsednictvo ČSSD 61 členů, z toho deset členů připadá na užší vedení strany, politické grémium. Rozhodující slovo tak mají zástupci krajských organizací, jejich zastoupení závisí na síle členské základny v jednotlivých regionech - na 500 členů v kraji připadá podle stanov jedno místo v předsednictvu, mezi silné kraje patří Praha, Jihomoravský nebo Moravskoslezský kraj. Mimo to jsou členy předsednictva předsedové krajských organizací a jeden zástupce zahraničního regionu. Hlasování předsednictva se musí zúčastnit nejméně polovina všech jeho členů, pro přijetí usnesení musí hlasovat aspoň polovina přítomných.

Podle Šmardy by mohlo předsednictvo vyzvat všechny ministry, aby Hamáčkovi předali své demise. "Dali by funkce předsedovi k dispozici k vyjednávání. Tedy pokud se předseda rozhodne, že už dále není možné jednat, aby je okamžitě měl k dispozici," uvedl Šmarda. Statutární místopředseda strany Roman Onderka nicméně uvedl, že Hamáček už má demise k dispozici. "V případě, že usoudí, že nejsou naplněny podmínky, bude záležet na něm, kdy je předá premiérovi," uvedl.

Onderka by preferoval, aby předsednictvo označilo Hamáčkův návrh na jmenování Šmardy za nezvratný. "Strana, která nemá možnost si jmenovat do vlády své ministry, které má ukotveny v koaliční smlouvě, nemůže být vládní stranou," konstatoval. Za jednu z cest řešení však považuje i výměnu resortů mezi ANO a ČSSD. "Jestli premiér zhodnotí situaci, že je nutné, potřebné udělat výměnu, sociální demokracie by takovou možnost měla zvážit," konstatoval.

Veselý očekává, že na dnešním předsednictvu zazní návrh na odchod z vlády. "To jsem přesvědčen. Jak jsou v současné době kraje naladěny, to nedokážu říct. Tvrdý odchod z vlády bez dalšího asi nemá šanci projít," dodal.

Hamáček v pátek řekl, že očekává, že širší vedení strany Šmardovu nominaci potvrdí. "Druhou alternativou je, že předsednictvo rozhodne, že ministři ČSSD podají demisi a z vlády odejdou," uvedl po jednání se Staňkem a Zemanem v Lánech.

Pro odchod ČSSD z vlády není důvod, uvedl Brabec

Ministr životního prostředí a místopředseda hnutí ANO Richard Brabec si myslí, že menšinová vláda ČSSD a ANO bude pokračovat v současném složení. Sociální demokracie podle něj v kabinetu prosadila mnoho věcí ze svého volebního programu. Brabec věří tomu, že to ČSSD zohlední při dnešním jednání svého předsednictva, které rozhoduje, zda sociální demokracie bude v koalici pokračovat. Brabec to řekl novinářům před dnešním jednáním kabinetu. Také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) považuje současnou vládní koalici za nejlepší variantu. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) má vláda velmi dobré výsledky. Brabec se domnívá, že není důvod, aby sociální demokracie z vlády odešla. "Kolegové prosadili spoustu ze svého volebního programu zatím v této vládě a věřím, že i tohle nějakým způsobem vezmou v úvahu. Ale je to už opravdu na nich. Myslím, že nebudeme ani přemlouvat, ani rozmlouvat. Myslím, že členové předsednictva s nějakým stanoviskem už přijedou," řekl Brabec.

Podle Vojtěcha je zachování nynější koalice nejlepší variantou pro udržení stability země. "Myslím, že nikdo nechce nestabilitu. Tato vláda v konečném důsledku funguje, nevidím důvod, proč ji nějak zásadně rozbíjet. Můj osobní názor a moje přání je, aby vláda pokračovala tak, jak v současné době funguje," řekl novinářům.

"Domnívám se, že vláda má velmi dobré výsledky, ať už v oblasti ekonomiky, vědy, sociálního zabezpečení. Když se podíváme na to, co jsme slíbili a co se naplňuje, jsem přesvědčen, že jak ANO, tak ČSSD si dokázaly uhrát velmi dobré výsledky, velmi dobré body," řekl Havlíček na tiskové konferenci po jednání vlády. Podle něj to tak vnímá i většina obyvatel. Lidé posuzují vládu spíše podle výsledků než podle jmen, míní. Také podle ministra průmyslu by tedy vláda měla pokračovat.

Na pondělní schůzi vlády nahradí ministry ČSSD náměstci. Jednání kabinetu totiž začíná ve 14:00 a předsednictvo sociální demokracie zasedá už o hodinu později. "Jsem si jist, že klíčová jednání, tedy mezi předsedy koaličních stran, probíhají celou dobu. Myslím si, že proběhly nějaké hovory, možná telefonáty během víkendu, ale to nevím. Možná i během dnešního dne," poznamenal Brabec. Podle Vojtěcha je poměrně běžné, že ministry zastoupí náměstci, například při zahraničních cestách členů vlády. Činnost kabinetu to podle ministra zdravotnictví nenabourává.

Vojtěch připustil, že to, že se výměna ministra kultury protahuje, není ideální. Koná se podle něj ale celá řada jednání a premiérovi Andreji Babišovi (ANO) záleží na tom, aby se situace vyřešila. To, že Zeman zmínil konkrétní termín odvolání Staňka, považuje Vojtěch za posun.