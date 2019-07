Evropský navigační systém Galileo, který má v budoucnu konkurovat americkému systému GPS, se už šest dní potýká s výpadkem. Agentura GSA, která systém spravuje, problém zatím nevysvětlila. Podle webu Inside GNSS by příčina výpadku mohla být v italské pozemní stanici, která generuje přesný časový signál a posílá ho satelitům Galileo.

"Je zjevné, že v navigačním systému nastala závažná chyba, se kterou nikdo nepočítal," řekl HN odborník na družice a ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář.

Do budoucna se přitom Galileo má používat například i v letecké dopravě. Pokud by na něj komerční lety spoléhaly už dnes, mohl by mít výpadek podle Koláře katastrofální následky.

Nyní je výpadek Galilea pro Evropu nepříjemný především proto, že poškozuje důvěryhodnost jejího strategického systému, dodává Kolář. "Pošramotilo to reputaci Galilea," říká. Reálný dopad na život Čechů podle něj výpadek nemá, většina z nich totiž používá GPS.