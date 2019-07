Středočeský krajský úřad vidí procesní i další nedostatky v postupu městského úřadu v Černošicích, který v lednu udělil premiérovi Andreji Babišovi (ANO) pokutu za přestupek v podobě střetu zájmů. Vyplývá to z textu rozhodnutí, jímž středočeský úřad v březnu vyhověl Babišovu odvolání a vrátil věc k novému projednání do Černošic. Nyní krajský úřad text svého i černošického rozhodnutí zveřejnil na webu, a to na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Na zveřejnění upozornila organizace Transparency International ČR, která současně argumenty středočeského úřadu zpochybnila.

Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který dal v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Babiš takové podezření dlouhodobě odmítá. Uvádí, že splnil povinnosti dané zákonem. Podnět pro podezření na střet zájmů odeslala loni v srpnu do Černošic právě Transparency International ČR.

Radnice v Černošicích je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, v nichž premiér žije. Černošický úřad dospěl v lednu k závěru, že Babiš přestupek v podobě střetu zájmů spáchal a uložil mu za něj pokutu 200 tisíc korun. Premiér se proti tomu odvolal, případem se proto zabývali krajští úředníci. Že kraj zrušil rozhodnutí černošické radnice a věc jí vrátil k novému projednání, je známo od března, detaily odůvodnění a celé rozhodnutí ale zveřejněny nebyly. "Odvolací správní orgán (středočeský krajský úřad) shledal nedostatky jak v procesním postupu správního orgánu l. stupně (černošického úřadu), tak ve zjištění skutkového stavu věci a v právním posouzení věci," uvádí mimo jiné kraj ve svém rozhodnutí.

Transparency International ČR (TI) s argumentací středočeského úřadu nesouhlasí. Kraj podle ní rozporuje konstrukci, že Andrej Babiš nepřímo ovládá Agrofert, a to kvůli tomu, že ovládanou osobou může být výhradně obchodní korporace, což svěřenský fond ze své definice není. "Nicméně již stanovisko ministerstva spravedlnosti z prosince 2018 potvrdilo závěr, že právnická osoba může být ovládána i skrze tzv. non-subjekt, tedy i svěřenský fond. Ke stejnému závěru došli také auditoři Evropské komise, kteří se shodují s mnoha argumenty ministerstva spravedlnosti ohledně ovládání společností zaparkovaných ve svěřenských fondech," uvedla TI.

Černošický městský úřad v lednu mimo jiné ve svém rozhodnutí napsal, že "obviněný jako obmyšlený má řídící pravomoci, kterými přímo ovládá svěřenský fond AB private trust I, svěřenský fond, z titulu statutem stanovených povinností svěřenskému správci při nakládání s vyčleněnými akciemi, a z titulu svých práv při dohledu nad činností jednotlivých konkrétních osob ve fondu působících".

Že bude Babišovo odvolání proti rozhodnutí černošického úřadu projednávat středočeský krajský úřad, kritizovali opoziční krajští zastupitelé za STAN. Navrhovali, aby případ kvůli možné podjatosti převzal některý ze sousedních úřadů, například v Praze. Poukazovali na to, že ve středních Čechách vládne Babišovo hnutí ANO. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) podezření z podjatosti odmítla.