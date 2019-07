Čína vyzvala českou metropoli a pražského primátora Zdeňka Hřiba, aby nenarušovali čínsko-české vztahy. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šuang uvedl, že vedení Prahy se v "jistou dobu zachovalo velice špatně" v otázkách čínské národní suverenity a klíčových zájmů týkajících se Tibetu nebo Tchaj-wanu. Čína podle všeho těmito výroky reaguje na Hřibovo prohlášení o změně sesterské smlouvy, kterou s Pekingem uzavřelo předchozí vedení města. Změna by měla spočívat v odstranění odstavce, podle kterého Praha uznává politiku jedné Číny.

V rozhovoru pro HN Hřib uvádí, že jednání o změně by se mohla uzavřít do podzimu. "Kdyby to nedopadlo, je zcela realistický scénář, že to vypovíme celé," prohlásil.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana v reakci na spor s čínským ministerstvem zahraničí Praze vzkazuje, že "smlouvy se mají dodržovat". Co byste mu odpověděl?

Jednoznačně s tím souhlasím. Myslím, že by Čína měla dodržet smlouvy s PKF – Prague Philharmonia a nerušit jim turné. Pokud se smlouvy neplní, vypovídá to o tom, že Čína není spolehlivým obchodním partnerem.