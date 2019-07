Za posprejování Karlova mostu v Praze uložil ve čtvrtek soud dvojici německých turistů roční podmínky, pětileté vyhoštění a peněžité tresty 100 000 korun. Muži také musí uhradit škodu 40 000 korun. Novinářům to po skončení jednání řekla soudkyně a mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková. Rozhodnutí je pravomocné, státní zástupce Jan Lelek se vzdal práva odporu.

Cizinci musí opustit české území do páteční půlnoci. "Aktivně to kontrolováno nebude," uvedl Lelek. Soudní rozhodnutí bude pouze zaneseno do databází, aby o něm policisté věděli. Podle Hájkové přijeli muži do Prahy na koncert, v pátek ráno jim zároveň končí ubytování v hotelu.

Dvojice se k činu přiznala, jeden hned zpočátku, druhý až po zhlédnutí kamerového záznamu. "Ten, který činnost přiznával, uvedl, že si neuvědomili, o jak významnou památku se jedná," řekla soudkyně. V době činu byli podle ní pod vlivem alkoholu, nyní toho litují.

"Uložené tresty jsou přiléhavé," dodal Lelek. Státní zastupitelství v Praze 1 řeší podle něj případy sprejerů často, obrazce však nemívají takové rozměry a většinou nebývají na tak význačných historických památkách.

Nápis, který cizinci vytvořili, je přes pět metrů dlouhý a dva metry vysoký.

K odstranění tak rozsáhlého graffiti je podle Technické správy komunikací potřeba památkáři schválený restaurátorský záměr, který určí metodu, jež nenaruší kámen.

Počínání turistů už v úterý odsoudil pražský primátor Zdeněk Hřib (piráti), který posprejování Karlova mostu označil za naprosté kulturní barbarství. Upozornil, že Praha nabízí mnoho legálních ploch pro graffiti, a že proto nebude tolerovat nelegální sprejerství.

K věci se ve čtvrtek vyjádřil i německý velvyslanec v Česku Christoph Israng. "Primátor Zdeněk Hřib má pravdu. Tato chaotická čmáranice je činem kulturního barbarství. Nás Němce to naplňuje hanbou. Omlouváme se. Návštěvníci tohoto úžasného města k němu musí mít respekt," uvedl na Twitteru.

Dva muže ve věku 23 a 30 let zadrželi strážníci v pondělí večer. Městská policie uvedla, že jeden z mužů měl v ruce sprej a druhý plechovku s pivem. Oba skončili v policejní cele. Za trestný čin poškození cizí věci hrozilo sprejerům až tříleté vězení.

Karlův most si vandalové nevybrali za cíl svého řádění poprvé. Jiní pachatelé jeho část posprejovali v roce 2016. V září 2017 pak osmačtyřicetiletý cizinec popsal fixem sochu svatého Františka. Soud mu uložil trestním příkazem půlroční podmínku, tříleté vyhoštění a povinnost nahradit způsobenou škodu 15 000 korun.

Nelegální sprejerství řeší i u Lennonovy zdi

Kvůli nelegálnímu sprejerství podal trestní oznámení i řád maltézských rytířů, vlastník Lennonovy zdi na pražské Kampě. Duchovní řád tvrdí, že průvodci některých organizovaných skupin rozdávají na místě spreje zahraničním turistům, kteří pak na zeď kreslí nesmyslné či sprosté nápisy a symboly. Ve čtvrtek to sdělila Hedvika Čepelová z agentury AMI Communications, která řád mediálně zastupuje

Trestní oznámení pro podezření z porušování majetkových práv podal právní zástupce řádu počátkem července, a to na neznámou osobu.

"Jsme nešťastní z toho, co se v posledních měsících kolem Lennonovy zdi děje. Původně magické místo ničí vandalové, kteří čmárají na zeď nesmysly a často i sprostoty. Chceme s tím něco udělat. Během léta představíme koncept, jak zeď vrátit do důstojného stavu," uvedl k tomu kancléř českého velkopřevorství řádu Johannes Lobkowicz.

Řád poukazuje na to, že znatelně silnější nápor turistů je u zdi od počátku letošního roku. Důvodem je podle řádu to, že některé agentury cíleně vodí turisty na Velkopřevorské náměstí sprejovat, aniž průvodci své klienty upozorňují, že tato činnost je nelegální.

Maltézští rytíři dodali, že ve spolupráci s veřejnými orgány chystají další kroky, které by měly situaci v okolí Lennonovy zdi znovu zklidnit. Praha 1 se zatím nevyjádřila.