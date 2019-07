Předseda ODS Petr Fiala chce před parlamentními volbami v roce 2021 jednat o spolupráci se stranami, které patří do konzervativně liberálního proudu. Chce sestavit tým, který porazí hnutí ANO, a udělat reformy v boji s byrokracií, ve školství nebo v digitalizaci. Fiala to uvedl na dotaz ČTK k možnému vytvoření předvolebního bloku demokratických stran, o kterém dříve hovořil předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan.

"Chci sestavit vítězný tým, abychom porazili Andreje Babiše (ANO) ve volbách do sněmovny 2021. Abychom mohli udělat nutné reformy: v boji s byrokracií, ve školství, v digitalizaci, v penzích, abychom snížili daně. Abychom konečně stavěli dálnice. Zkrátka: abychom překonali současnou bezobsažnou politiku, marketingové šílenství, vládní bezradnost a rozdávání a posunuli naši zemi mezi nejlepší na světě," napsal Fiala.

Varianty spolupráce jsou podle něj zatím otevřené. "Všechny formy spolupráce mají své klady i zápory," uvedl. "Budu jednat se stranami, které patří do konzervativně liberálního proudu. Budeme hledat, co nás spojuje, ne co nás rozděluje," dodal místopředseda sněmovny. Všichni by podle něj měli dát stranou osobní animozity.

Rakušan 26. června, kdy Poslanecká sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě, vyzval předsedy opozičních stran k vytvoření bloku. Po volbách by podle něj nadále existovaly samostatné strany a poslanecké kluby. Podle předsedy STAN by mělo smysl, kdyby se spojily alespoň čtyři subjekty. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek tehdy poznamenal, že před minulými parlamentními volbami jeho strana vyzvala k podobnému kroku.

"Je jasné, že v příštích sněmovních volbách se bude rozhodovat mezi třemi hlavními politickými silami: hnutím ANO, ODS a piráty. My jsme jasná programová alternativa k hnutí ANO, v parlamentních volbách chceme být politickou a mocenskou alternativou a skutečně věci měnit. Věřím, že díky širší platformě můžeme hnutí ANO výrazně přečíslit," doplnil Fiala.

ODS v parlamentních volbách v roce 2017 skončila druhá se ziskem 11,32 procenta hlasů, vítězné hnutí ANO obdrželo 29,64 procenta. V letošních volbách do Evropského parlamentu občanští demokraté získali 14,54 procenta a čtyři mandáty.

Piráti se do předvolebního bloku zapojit nechtějí

Piráti nevidí důvod zapojovat se do předvolebního bloku demokratických stran, o kterém hovořil předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan. Chtějí jít nadále vlastní cestou, řekl místopředseda pirátů a šéf jejich poslanců Jakub Michálek. Podle něj myšlenku takového bloku aktivně razí i premiér Andrej Babiš (ANO), protože mu politicky vyhovuje figurovat jako oběť všeobecného spiknutí.

"K tomu, aby se piráti účastnili velké koalice, není důvod především proto, že nadále chceme jít vlastní cestou. Ta je poctivá, stojí úsilí, hodně trpělivosti a práce, ale jak se ukazuje, funguje," uvedl Michálek. Zatímco ve sněmovních volbách v roce 2013 obdrželi piráti pouze 2,66 procenta hlasů a do parlamentu se nedostali, o čtyři roky později získali 10,79 procenta a skončili třetí za jasně vítězným hnutím ANO a ODS. V letošních volbách do Evropského parlamentu pak získali 13,95 procenta a tři mandáty.

Podle Michálka piráti už loni v komunálních volbách na řadě míst kandidovali společně s dalšími uskupeními, zároveň se na některých jejich kandidátních listinách objevili členové jiných stran. "Určitá forma spolupráce tak již existuje. Zásadní věcí je pro nás bezúhonnost, kompetence a programový soulad," uvedl Michálek. "Vzhledem k volebním výsledkům si dovoluji tvrdit, že nám spolupráce na místní úrovni neuškodila. A zároveň jsme se nikdy nezpronevěřili hodnotám a principům, se kterými jsme do politiky přišli," dodal.

Kooperaci s ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ale pirátský místopředseda vylučuje. "Širokou předvolební spolupráci se subjekty, které mají opačné hodnoty než my, jako jsou ODS, TOP 09 a lidovci, což jsou konzervativní strany s rezervovaným přístupem k transparenci a zároveň také strany s některými podivnými osobnostmi, však mohu vyloučit. Vůbec o ní neuvažujeme," napsal.

Michálek si ale dokáže představit, že se spojí strany, které k sobě mají programově blízko a dokážou se dohodnout. "S ohledem na navýšení volební klauzule u koalic je samozřejmě racionálním řešením společná kandidátka, při zvážení možného přelivu voličů v případě ztráty identity strany pak zase přichází v úvahu volební koalice," poznamenal k potenciálnímu modelu spolupráce.