Zaměstnanci české pobočky čínské telekomunikační společnosti Huawei údajně shromažďují citlivá data o lidech, s nimiž vedou obchodní jednání. Získané informace také probírají s lidmi z čínského velvyslanectví. Českému rozhlasu - Radiožurnál to řekli bývalí zaměstnanci firmy. Huawei obvinění odmítá.

Dva bývalí manažeři Huaweie v Česku údajně museli do interního systému vyplňovat například údaje o soukromých zájmech klienta, počtu jeho dětí nebo o jeho finanční situaci. Přístup k informacím je podle nich řízen výhradně z centrály firmy v Číně. "Dá se velmi složitě dohledat a dokázat, k čemu a kdo k těmto citlivým datům přistupuje," řekl Radiožurnálu jeden z manažerů.

Jiný manažer uvedl, že měl zjistit informace o státních úřednících, které poté firma pozvala na konferenci nebo cestu do Číny. "Vždy byli vytipováni úředníci na úrovni ředitel oddělení nebo náměstek. Interně jsem byl poté úkolován tak, že mám do interního dokumentu doplnit osobní údaje o člověku nebo skupině, která by měla jet na referenční návštěvu. Tento dokument sloužil pro české vedení a čínskou centrálu," uvedl.

Získané informace řešili zaměstnanci firmy i na interních poradách z lidmi z čínské ambasády. "K vytěžování jsou vedeni pracovníci, kteří se takovýchto jednání účastní, a na interních poradách jsou pak probírány s lidmi, kteří byli dosazeni místní ambasádou," dodal bývalý manažer.

Huawei tvrdí, že veškerá činnost a jednání zaměstnanců se řídí evropskými a českými pravidly GDPR. Navíc je podle firmy doplňuje interní směrnice, která vylučuje jakékoliv nepatřičné nakládání s osobními údaji. "Pro společnost je ochrana soukromí prioritní, globálně i lokálně koná v souladu s platnými zákony na ochranu soukromí, včetně GDPR, a dbá na to, aby veškeré obchodní aktivity splňovaly příslušné požadavky," sdělil Radiožurnálu mediální zástupce společnosti Filip Matys.

Podle rozhlasu ale o podobné praxi vědí i civilní a vojenská rozvědka. Bezpečnostní informační služba kvůli tomu pořádá pro úředníky i politiky bezpečnostní školení.

Západní země včetně Česka řeší zapojení Huaweie do komunikační infrastruktury. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v prosinci označil technologie Huaweie a další čínské firmy ZTE za bezpečnostní riziko. Varování se týkalo systémů zařazených do takzvané kritické informační infrastruktury. Některé státní instituce pak omezily používání produktů firem a třeba Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z tendru za půl miliardy korun na portál Moje daně. Tendr následně zrušilo. Huawei se brání, že pro varování neexistují důkazy.