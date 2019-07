Česko může do Evropské komise nabídnout dvě kandidátky. V neděli to na Facebooku napsal premiér Andrej Babiš (ANO), jména možných kandidátek však neupřesnil. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v pondělí před jednáním vlády uváděl jako možné kandidátky současnou eurokomisařku Věru Jourovou a europoslankyni Ditu Charanzovou (ANO). Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) je sociální demokracie v případě potřeby připravena přijít s vlastním kandidátem.

Podle Babiše má Česko čas na výběr do 26. srpna. O nominaci chce premiér mluvit s předsedkyní příští komise Ursulou von der Leyenovou, požádal ji o osobní schůzku, ale termín zatím nemá.

Babiš s von der Leyenovou už jednal po telefonu. "Vysvětlil jsem jí přesně, o které portfolio máme zájem a jaké dvě kandidátky na komisaře můžeme nabídnout," napsal. Šéfka příští komise podle něj chce, aby každá členská země předložila dva návrhy na eurokomisaře, má mezi nimi být alespoň jedna žena. Von der Leyenová už dříve uvedla, že by si přála, aby v její komisi byli muži a ženy zastoupeni rovnoměrně.

Babiš po evropských volbách řekl, že kandidátkou hnutí ANO do komise bude dosavadní eurokomisařka pro oblast spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovných příležitosti mužů a žen Jourová. V pozdějších vyjádřeních se za ni ale už jasně nestavěl, pouze opakovaně uvedl, že byla při svém pětiletém působení úspěšná. V ANO se objevily i názory, že by hnutí mohlo do komise prosazovat Charanzovou, která ale označila za svou prioritu působení ve funkci místopředsedkyně Evropského parlamentu.

Podle Brabce jsou Jourová i Charanzová dost zkušené, aby funkci v Evropské komisi zvládly. "Samozřejmě Věra Jourová ještě jako stávající eurokomisařka je i podle mě možná lepší nadějí pro nějaké silnější portfolio, právě protože pokračuje," řekl Brabec novinářům. Neví o žádném muži, kterého by Česko mohlo do komise nominovat. "Já jsem žádné mužské jméno neslyšel v této souvislosti. Máme minimálně dvě velmi kvalitní kandidátky," řekl.

Podle Hamáčka vláda o nominaci zatím nejednala. Podle něj je možné pokračování Jourové, u Charanzové naopak předpokládá, že se bude věnovat prestižnímu postavení v Evropském parlamentu, které získala. "Samozřejmě sociální demokracie je připravena do té debaty vstoupit i přijít v případě potřeby s vlastním kandidátem. Nás teď zajímá to, jak pan premiér vyjednává o případném portfoliu, a jsme připraveni na to adekvátně reagovat," řekl při příchodu na jednání vlády.

V neděli na Facebooku Babiš napsal, že s Jourovou jednal o tom, o jaké portfolio by mělo Česko v příští komisi usilovat. "Myslím si, že pro nás je důležité nějaké ekonomické portfolio - jsme silná proexportní země, takže logicky bychom měli chtít oblast vnitřního trhu nebo mezinárodního obchodu. Příštích pět let bude taky důležitá oblast digitálu, i tam máme koho nabídnout," uvedl.

V médiích se objevily spekulace, že by Česko mohlo mít potíže s obsazením portfolia, které souvisí s udělováním evropských dotací. Důvodem je audit Evropské komise, který v předběžných závěrech konstatoval, že Babiš je ve střetu zájmů při čerpání dotací pro holding Agrofert, který v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Podle některých médií by mohl Evropský parlament případnou nominaci českého eurokomisaře pro takové protfolio zablokovat.

Babiš v neděli také uvedl, že nejzazším termínem pro nominaci českého kandidáta do komise je 26. srpen. Odmítl přitom tvrzení, že by pozdější nominace mohla znamenat, že Česko nedosáhne na portfolio, o které by mělo hlavní zájem. Premiér připomněl, že 13 zemí z 28 členů EU dosud nominace neschválilo. Mezi nimi je ovšem i Británie, která by měla na konci října z EU odejít a v nové komisi, která začne fungovat v listopadu, by už tak neměla být zastoupena.