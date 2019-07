Vedení první městské části na dvou místech v centru města omezí vjezd autům a plánuje také zredukovat parkování pro nerezidenty. Radnice zakáže vjezd z Ostrovní do Spálené ulice a z Husovy ulice na Mariánské náměstí. Plán omezení parkování pak zahrnuje zákaz parkování na modrých zónách pro návštěvníky či zdražení pro podnikatele, musí ho schválit magistrát. Novinářům to v úterý řekli starosta Prahy 1 Pavel Čižinský a radní David Skála (oba Praha 1 Sobě). Dopravní omezení, o kterých v úterý rozhodla rada městské části, by měla začít platit na podzim. Má jít o první ze série obdobných opatření.

Podle radního Skály je cílem vedení Prahy 1 ochránit centrum města před nadměrným provozem a zamezit tomu, aby jím auta pouze projížděla cestou jinam. "Chceme centru města vrátit nějakou základní kvalitu žití," řekl a dodal, že městská část chce zlepšit podmínky pro chodce, ať už z hlediska kvality ovzduší či prostoru pro pohyb.

Prvním omezením bude, že jednosměrný provoz v Husově ulici se obrátí tak, aby z ní auta nejezdila na Mariánské náměstí. To se v současnosti využívá hlavně jako parkoviště, což chtějí magistrát a Praha 1 změnit a vytvořit tam standardní náměstí. Součástí úpravy bude zavedení obousměrného provozu v Linhartské, aby byla zachována dopravní obslužnost.

V říjnu by pak mělo přijít na řadu i uzavření průjezdu z Ostrovní do Spálené. K tomu podle Skály přistoupila radnice hlavně z důvodu bezpečnosti. "V minulosti tam bylo pět smrtelných zranění v důsledku střetu s tramvají," uvedl radní s tím, že se nyní jedná o mimořádně nepřehledné místo.

Pokud jde o parkování, radnice plánuje navrhnout magistrátu několik úprav systému placeného stání. V první řadě jde o zdražení parkování pro podnikatele, kteří nyní platí za první auto 7000 korun za rok stejně jako kdekoliv jinde v Praze. "Nám to připadá jako částka velice nízká," uvedl Skála. Na míře zdražení se ještě radnice musí domluvit s magistrátem, což se týká všech úprav systému parkování, který spravuje hlavní město.

Související 27. 8. 2018 Praha na parkovném loni vybrala o 83 milionů víc, celkem půl miliardy. Nejvíce řidiči zaplatili za parkování v centru města 27. 8. 2018 V zónách placeného stání v Praze vybralo město loni celkem 521 milionů korun, což je o asi 83 milionů více než předešlý rok. Po odečtení nákladů...

Radnice by dále chtěla úplně omezit parkování na modrých zónách pro návštěvníky centra. Ti by podle Skály měli využívat podzemní parkoviště, jejichž kapacita je zhruba 6000 míst, ale využívány jsou pouze z 35 procent. Fialové zóny, kde mohou parkovat rezidenti i návštěvníci, by se měly v případě zavedení změny mírně rozšířit.

Další schválenou změnou je zvýšení parkovacího poplatku pro limuzíny, které zabírají více parkovacích míst a často slouží jako reklama. Rezidenti v centru by také v budoucnu měli od radnice dostávat identifikační kupony, které si budou nechávat za okny podobně, jako v minulosti parkovací karty. Lidé tak budou moci hned identifikovat, zda má parkující auto oprávnění, a nebudou zbytečně volat strážníky.

Popsaná opatření jsou podle Skály první z řady obdobných, která jsou v plánu. Radnice by v budoucnu ráda uzavřela průjezd Prašnou branou a Havlíčkovou ulicí tak, aby si řidiči nezkracovali cestu přes Hybernskou. Skála uvedl, že se zvažuje využití výsuvných sloupků tak, aby se do oblasti dostali místní. Z dlouhodobějších záměrů Prahy 1 prosazuje i zavést mýto při vjezdu do centra.

Omezení z ulice Husova na Mariánské náměstí. Zdroj: Google Maps

Omezení z ulice Ostrovní na ulici Spálená. Zdroj: Google Maps