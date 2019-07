Zdražení ubytování v českých hotelech a penzionech, včetně pronájmů přes Airbnb, se zatím odsouvá. Senátoři ve středu návrh vrátili do sněmovny s tím, že by výše poplatku měla dosáhnout až 50 korun na osobu a den. Původní návrh, který slučuje dvojici místních poplatků vybíraných obcemi - ubytovacího a rekreačního - do jednoho, přitom dočasně počítal s maximální sazbou sjednoceného poplatku ve zhruba poloviční výši.

Pokud návrh projde, výrazně podraží i ubytování přes Airbnb. Pronajímatelé bytů přes tuto platformu mají totiž doposud povinnost platit jen rekreační poplatek. Novela jim navíc povoluje krátkodobé pronajímání nemovitostí maximálně na 60 dnů v roce.