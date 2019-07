Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil ve středu odpoledne do Lán, aby jednal s prezidentem Milošem Zemanem o výměně ministra kultury. Po skončení jednání ale odjel bez toho, aby setkání jakkoliv okomentoval pro přítomné novináře.

Babiš později na svém twitteru uvedl, že prezident na setkání pouze potvrdil svůj dřívější slib, že ke konci července odvolá Antonína Staňka (ČSSD) z funkce ministra kultury. O nominaci Michala Šmardy (ČSSD) chce Zeman rozhodnout v polovině srpna.

Pan prezident potvrdil, že k 31.7. 2019 odvolá na základě mé žádosti ministra kultury @StanekAntonin a o nominaci @CSSD na post ministra kultury rozhodne přibližně v polovině srpna. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 24, 2019

Předseda ČSSD Jan Hamáček ČTK řekl, že bude s Babišem o výsledku jeho lánského jednání mluvit ve čtvrtek.

Šmarda nechce Hamáčkovi do dalšího postupu jednání zasahovat. "Jakýmkoli silným vyjádřením bych mu zúžil vyjednávací prostor, což by ničemu neprospělo," uvedl. "Zítra na gremiu se o tom, myslím si, poradíme," dodal Šmarda.

Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka ČTK řekl, že informace vychází jen z twitteru premiéra Babiše, a pokud není jiný zdroj, který říká, co se na Hradě vlastně stalo, nemůže na to reagovat. "Jsem domluvený s předsedou Hamáčkem, že si zítra dá schůzku s panem Babišem. Vyjádření ohledně dnešního jednání mezi premiérem a prezidentem dáme, ale až po této schůzce," uvedl Onderka.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se domnívá, že celá záležitost podle něj už unavuje českou veřejnost. "Česká kultura by si zasloužila, aby byl jmenován nový ministr co nejdříve, a to i s ohledem na to, že se už vyjednává o rozpočtu na příští rok," uvedl Petříček.

Budoucnost menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD je tak nejistá. Prezident sice slíbil, že ke konci července odvolá ministra Antonína Staňka, nepotvrdil ale zatím, že do funkce jmenuje místopředsedu ČSSD Michala Šmardu, kterého sociální demokraté navrhli a na jehož nominaci trvají. Situace kolem Staňka je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérovi s navrženou změnou ve vládě.

Schůzka prezidenta s premiérem byla plánovaná od 17:00, Babiš na ni dorazil se zhruba desetiminutovým předstihem. Jeho auto vjelo do zámeckého areálu, premiér při příjezdu s novináři nehovořil. Na Babišův příjezd čekalo u brány lánského zámku asi 20 demonstrantů, kteří pískali na projíždějící vozidla.

Staněk v polovině května podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. Babiš na konci měsíce na žádost ČSSD navrhl prezidentovi odvolání ministra a současně jmenování Šmardy. Návrhu na odvolání musí prezident podle ústavy vyhovět, Zeman ale opakovaně dával najevo, že by si přál Staňkovo setrvání v kabinetu. V polovině července po jednání s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a se Staňkem ale slíbil, že ministra ke konci měsíce odvolá.

ČSSD hrozila odchodem z vlády, pokud by nemohla sama rozhodovat o svých ministrech. Babiš několikrát zopakoval, že si přeje pokračování vládní koalice ANO a ČSSD, kabinet považuje za úspěšný. Ve středu dopoledne vyjádřil přesvědčení, že se při schůzce v Lánech podaří problém vyřešit. Nechce věc nechat na období po prázdninách.

Pravicová opozice hodnotí výsledek jednání skepticky. "Otevřete šampaňské! Po dvou měsících nepřetržitých jednání prezident konečně splní svou ústavní povinnost. Ale pro jistotu jen napůl," uvedl předseda ODS Petr Fiala. Další politici kritizovali Babiše za jeho přístup k informování o lánské schůzce. "Co se stalo v Lánech? 'Silný nebojácný' premiér, vědom si svých ústavních pravomocí a povinností, ujel jako malý kluk. Síla zmizela jak pára nad hrncem. Premiér je v hrsti prezidenta a svých zájmů," uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. "Jenom Češi se mohou pyšnit premiérem, který sice v přímém přenosu počítá kůrovce a strká sysla do díry, leč k jednání o vládě s prezidentem republiky se nevyjádří ani pohledem, natož slovem," uvedl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek