Praha představila první vítěze výtvarné soutěže na plánované stanice metra D. Ve stanici Pankrác se objeví umělecká práce Jakuba Nepraše, stanici Olbrachtova vyzdobí Vladimír Kokolia. Výtvarníci budou dále spolupracovat s architekty obou stanic. Výtvarná soutěž na další tři stanice bude pokračovat na podzim, uvedli na čtvrteční tiskové konferenci zástupci magistrátu, dopravního podniku, Národní galerie a Metroprojektu. Jednotící linií metra D bude modrá barva a také mobiliář.

Na každou ze dvou stanic metra dostala hodnotící sedmičlenná komise čtyři návrhy. Výtvarné ztvárnění mělo korespondovat se stanicí a jejím určením, proto byla vypsána zvaná nikoliv otevřená soutěž, vysvětlil ředitel sbírky moderního a současného umění Národní galerie Michal Novotný. V případě stanice Pankrác zvítězil Jakub Nepraš, který si jako dominantní prvek vybral nanočástice. Pracuje s tématy jako evoluce, společnost, pokrok nebo věda. Zároveň se ale snaží o návrat k přírodní podobě. Jeho dílo by mohli lidé vnímat jako pohled do akvária, řekl.

Malíř Vladimír Kokolia pracoval s pojmy každodennost a všednost. Nechtěl, aby jeho dílo bylo do očí bijící, ale bylo vnímáno spíše podprahově, uvedl. Rozhodl se zúročit moment čekání, kdy lidé nevědí, kam s očima. Na klenbách stanice se tak objeví soubory figur zabraných shora.

Metro D by podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) mělo být vlajkovou lodí nejen po technologické, ale i umělecké stránce. "Bude ukazovat, že dopravní podnik na to má. Je to jedna z největších firem v České republice," uvedl s tím, že si může dovolit využít schopnosti těch nejlepších odborníků. Zároveň se tímto krokem Praha vrací do 70. a 80. let, kdy metro mělo být "výkladní skříní" a na jeho výzdobě se umělci podíleli, řekl dále.

Na stanice Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory by měla být soutěž vypsána v září nebo říjnu. Na stanice Libuš, Písnice a Depo Písnice pak na jaře 2020. Náklady na výtvarné práce nechce město uvádět s tím, že v celkovém rozpočtu jsou to promilové sumy, doplnil Sheinherr.

Vypsání architektonických soutěží žádaly v petici tisíce lidí. Město poté přislíbilo alespoň výtvarnou soutěž, která by nezasahovala do již schváleného projektu.

Fotogalerie Fotogalerie První vítězné návrhy stanic metra D

Dopravní podnik hledá architekta metra

Pražský dopravní podnik vypsal výběrové řízení na architekta metra. Architekt by se měl věnovat péči o umělecky cenná díla ve stanicích metra ze 70. a 80. let. V případě vzniku nových staveb by měl být garantem jejich architektonické kvality. Nastoupit by měl od září, případně října, uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Pozice architekta metra v historii pražského dopravního podniku podle Scheinherra vznikne poprvé. Díla, která v metru v 70. a 80. letech vznikla, jsou z velké části poničená, v některých případech i zakrytá. Prvním z úkolů architekta by měla být jejich pasportizace, uvedl Scheinherr. "Měl by se zajímat o vizuální smog, měl by zaštiťovat jednotný informační a navigační systém," řekl. U rekonstrukcí by měl garantovat, že se nebude hledět jen na technickou stránku, ale zohledněna bude i stránka umělecká.

Podle informací k pozici na webu dopravního podniku bude dále členem poroty architektonicko-výtvarných soutěží, bude zajišťovat osvětovou a publikační činnost. Dopravní podnik nabízí benefity v celkové výši 60 tisíc korun za rok.

Městský dopravní podnik vznikl v roce 1897 pod názvem Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. Na akciovou společnost, s jediným akcionářem, kterým je hlavní město, byl přeměněn v roce 1991. Zaměstnává kolem 11 tisíc lidí.