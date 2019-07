Hnutí ANO má nejsilnější podporu u voličů ve věku nad 44 let, u mladších dominují piráti. Vyplývá to z analýzy volebních modelů agentury Median za první pololetí letošního roku při hypotetických volbách do sněmovny. ANO podle analýzy také postupně přebírá voliče hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), zatímco k ODS přecházejí zase voliči TOP 09. Celkově má největší podporu - přes 30 procent - ANO. Na druhém a třetím místě jsou ODS s 13,8 procenta a piráti s 13,3 procenta.

"Hnutí ANO silně dominuje ve skupině starších voličů nad 44 let, přičemž vzdělání v této skupině, na rozdíl od mladších voličů, příliš roli nehraje," uvedl Median v analýze. U mladších lidí závisí síla podpory ANO na stupni vzdělání. U lidí ve věku pod 50 let bez maturity hnutí vedené současným premiérem Andrejem Babišem vede, ale lidé ve stejné věkové skupině s maturitou by nejčastěji dali hlas pirátům.

Piráti jednoznačně překonávají ANO i ODS u nejmladších voličů ve věku 18 až 24 let. V této věkové skupině mají podporu téměř 30 procent lidí, zatímco ODS a ANO jen zhruba 14 procent. Piráti mají největší podporu ze všech stran i ve skupině 25 až 34 let, ve všech dalších věkových skupinách už vede ANO.

Z hlediska vzdělání vede ANO u lidí se všemi stupni vzdělání, ale s rostoucím vzděláním se podíl příznivců hnutí zmenšuje. Například u lidí se základním vzděláním činí podíl voličů ANO asi 33 procent, kdežto voličů ODS jen zhruba 11 procent. U vysokoškolsky vzdělaných podpora ANO klesá na 25,5 procenta, zatímco podpora ODS stoupá na 18,5 procenta. Nejmenší podporu mají u vysokoškoláků komunisti s 2,5 procenta.

Hnutí ANO vede i ve všech kategoriích voličů při rozdělení podle velikosti obcí a měst, kde žijí. Silnější podporu má ale v malých a středně velkých městech. ODS a piráti mají zase nejsilnější voličskou základnu ve větších městech, s počtem obyvatel 100 000 a více. Nejmenší úspěch u lidí z větších měst mají lidovci s 3,9 procenta, zatímco třeba u obcí s počtem obyvatel pod 5000 má KDU-ČSL téměř dvojnásobnou podporu.

Při rozdělení voličů podle práce má největší podporu téměř ve všech skupinách také ANO. Třeba u živnostníků ale vede ODS s velkým náskokem 29 procent hlasů na ANO, které by volilo jen 19 procent živnostníků. U studentů a prvovoličů jsou zase na prvním místě piráti s podílem zhruba třetiny voličů a na druhém místě je se značným odstupem TOP 09 s asi 14 procenty hlasů.

Median ve své analýze zjišťoval i přechody voličů mezi jednotlivými stranami. "SPD relativně dost ztrácí voliče. Ti se přesouvají k ostatním stranám, především k ANO, a nezanedbatelná část z nich deklaruje, že k volbám nepůjde vůbec. Za zmínku také stojí relativně velký odliv voličů TOP 09 k ODS," uvedla agentura. ANO zase v současnosti přitahuje značnou část voličů, kteří v posledních sněmovních volbách k urnám vůbec nepřišli.

Při analýze vycházel Median z volebních modelů za období od začátku ledna do konce června letošního roku, kterých se zúčastnilo přes 5600 lidí starších 18 let.