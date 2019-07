Kongresový sál pražského hotelu Pyramida je plný do poslední židle. Většina z příchozích jsou fyzici nebo nadšenci do této vědní disciplíny. Nechybí pár laureátů Nobelovy ceny. Jeden z nich, americký vědec William Daniel Phillips, se chystá na svou prezentaci. Že to nebude žádná nudná přednáška, naznačují propriety na pódiu. Ochranné brýle, růže, balónky a hlavně četné nádoby s tekutým dusíkem. Toho si Phillips poručil celých deset kilogramů. Množství, kterému se podivili i ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR, který akci pořádal v rámci své několikadenní konference Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky. Na ni se do Prahy v polovině července sjelo 160 špičkových odborníků, z toho pět držitelů Nobelovy ceny za fyziku.

"Jsou tu v sále nějaké děti? Prosím všechny do první řady. Děti jsou ti nejdůležitější, je to naše budoucnost. Pokud to bude nutné, dozadu vykopneme naše VIP," volá do auditoria energický Phillips, který začal prezentaci pro veřejnost v americkém stylu. Na poutavých experimentech vysvětluje podstatu svého výzkumu zaměřeného na zmražování atomů a měření času.