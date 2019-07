Teprve sbírají body do kvalifikačních žebříčků, pokouší se o splnění limitů nutných pro nominaci a stejně jako zbytek světové konkurence zatím jen sní o tom, jak se přesně za rok vydají do Tokia. Přesto už americká analytická společnost Gracenote Sports vydala prognózu, že čeští olympionici přivezou z bojů pod pěti kruhy hned deset cenných kovů a z toho tři budou mít barvu zlata. Šéf české výpravy Martin Doktor by takový zisk bral, ale předpověď bere s velkou rezervou.