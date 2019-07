Ruský diplomat Alexandr Těrentěv z kauzy údajně neoprávněných pronájmů bytů v Praze opustí Česko. Uvedl to v pondělí server Deník N, kterému to potvrdil Těrentěv. Česká diplomacie ani ruské velvyslanectví to nechtěly komentovat. Byty patřící Česku, které dostalo ruské velvyslanectví k užívání, pronajímala podle serveru ambasáda v rozporu s mezivládními dohodami například i turistům.

Těrentěv už před prázdninami skončil ve funkci správce bytů a během srpna odejde z Česka. Podle serveru je to výsledek jednání o kauze pronájmů bytů mezi ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) a ruským velvyslanectvím. Petříček se k tomu nechtěl vyjádřit. "Onu záležitost stále diplomaticky řešíme a já věřím v brzké pozitivní rozuzlení. Víc to v tuto chvíli nechci komentovat," sdělil serveru.

Vyjádřit se odmítla i ruská strana. "Tato kauza je řešena na oficiální úrovni dialogem mezi příslušnými ministerstvy a úřady a není nutné ji ventilovat přes média," řekl serveru tiskový atašé ruského velvyslanectví v Praze Nikolaj Brjakin.

Byty v Praze, které vlastní Česko, měla ruská ambasáda na základě mezivládních dohod využívat pro své diplomaty a pracovníky. Podle serveru je však pronajímá třetím osobám, což je v rozporu s dohodami. Kromě Rusů je velvyslanectví pronajímá třeba zahraničním turistům přes online portály nebo dělníkům z postsovětských zemí, napsal Deník N.

České ministerstvo zahraničí si letos v březnu předvolalo ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Upozornilo ho na problémy s využíváním některých nemovitostí v Česku ruskou ambasádou a na protiprávní chování jednoho z pracovníků velvyslanectví, sdělil tehdy mluvčí ministerstva zahraničí Michal Bucháček. Česká diplomacie požádala ruskou stranu o rychlou nápravu. Podle Deníku N se jednání týkalo pronájmů bytů a kritizovaným pracovníkem ambasády byl právě Těrentěv.