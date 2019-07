Vládní sociální demokraté podpoří rozpočet na příští rok, pokud zohlední potřeby policie, hasičů a ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). To požaduje navíc 11 miliard korun. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) postrádá peníze na plánovanou změnu IT systémů, sociální služby či dotace obcím. Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček bude vyjednávat o penězích na techniku pro hasiče a policii, celkové požadavky neupřesnil. Oba resorty jsou podle něj podfinancované.

Novinářům v úterý Hamáček řekl, že v srpnu počítá s odbornými konzultacemi, po vládních prázdninách pak s politickými jednáními. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v úterý uvedla, že požadavek na 11 miliard korun považuje za nereálný.

"Jsme v situaci, kdy hasičský sbor je z hlediska prostředků na provoz na 60 procentech toho, co měl v roce 2010. Už je to opravdu kritická situace, o tom budeme s paní ministryní (financí Alenou Schillerovou) jednat," uvedl Hamáček. Poznamenal, že policie nemá peníze na modernizaci vozového parku a služeben. "Pokud máme zajistit bezpečnost, není možné, aby policisté jezdili v autech, která mají ujeto 400 000 kilometrů, a výšková technika u hasičů je několik desítek let stará," uvedl.

Jednání o nárocích ministerstev nad návrh rozpočtu podle Hamáčka úřady vedené sociálními demokraty dosud nevedly, protože ministryně financí i její náměstek měli dovolenou. V srpnu by se tak měla podle Hamáčka rozjet odborná diskuse. Ministři ČSSD pro návrh rámce státního rozpočtu nehlasovali, do konce září je ale podle Hamáčka na jeho úpravu času dost. Podrobnosti o svých požadavcích ČSSD zveřejní na středeční tiskové konferenci.

Schillerová v úterý upozornila, že ministerstvo financí zveřejní ve středu novou makroekonomickou predikci, na jejímž základě upraví odhadované příjmy v roce 2020. "O požadavcích MPSV vím, ale 11 miliard považuji za nereálné," uvedla.

Maláčová v úterý novinářům řekla, že těchto 11 miliard korun se zatím nenašlo. "My teď řešíme peníze na sociální služby, tam je míň peněz než na letošek, jsou zrušeny všechny dotace pro obce, příští rok má ministerstvo přejít na nové moderní IT systémy," vypočítala, proč považuje návrh pro svůj úřad za "likvidační".

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), který ve středu ve svém úřadu končí, bez dalších podrobností novinářům řekl, že návrh rozpočtu podepíše ještě před svým odchodem.

Schillerová počátkem července uvedla, že s ohledem na hospodářský vývoj není velký prostor pro snížení deficitu státního rozpočtu na příští rok ani na splnění dodatečných požadavků ministrů. Navrhovaný schodek činí 40 miliard korun. S úpravami návrhu rozpočtu chce počkat na zpřesněnou makroekonomickou prognózu, kterou by měla dostat na konci července. "Já budu velmi ráda, když bude stejná jako dubnová," podotkla ministryně. V dubnu ministerstvo předpokládalo, že by měl příští rok hrubý domácí produkt růst o 2,4 procenta.