Návrh státního rozpočtu na příští rok je v nynější podobě likvidační pro resorty ČSSD, strana by ho podpořit nemohla, řekl novinářům předseda strany Jan Hamáček. Pěti ministerstvům ČSSD chybí přes 20 miliard korun. Nynější podoba návrhu podle Hamáčka neumožňuje plnit sliby, které dala vláda v programovém prohlášení. Sociální demokracie nechce zvyšovat navrhovaný schodek 40 miliard korun, za podhodnocený považuje odhad příjmů státního rozpočtu, připomíná také své návrhy na dodatečné příjmy, například bankovní daň.

Vnitro pro optimální činnost potřebuje pět až šest miliard navíc, ministerstvo práce a sociálních věcí 11 miliard, ministerstva zahraničních věcí i zemědělství postrádají shodně 1,5 miliardy, ministerstvo kultury přes 700 milionů. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání na ministerstvu kultury řekl, že se jedná v případě tohoto úřadu o miliardu. Sociální demokraté počítají přes léto s vyjednáváním s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Dosud se podle nich nevedla, protože ministryně i její náměstek měli dovolenou.

Na dotaz, zda by krach vyjednávání mohl způsobit odchod ČSSD z vlády s ANO, Hamáček řekl, že by znamenal to, že by rozpočet nebyl předložen jako koaličně dohodnutý. "Koaliční smlouva jasně říká, že návrh musí být předložen jako koaličně dohodnutý. Budeme jednat tak dlouho, dokud se nedohodneme," uvedl Hamáček. Požadavky sociální demokracie se podle něj mohou přiblížit až 22 miliardám.

Schillerová v pondělí uvedla, že požadavek ministerstva práce na 11 miliard korun považuje za nereálný. Babiš dnes řekl, že vyjednávat bude Schillerová, do 30. září je čas na dohodu. Ministři socialistů by ale měli ale šetřit. "ČSSD má ve své DNA heslo pana (expremiéra Vladimíra) Špidly: Zdroje jsou," uvedl. Podle Babiše by měli být ministři za ČSSD rozpočtově odpovědní.

Pokud budou ministerstvo financí a premiér Andrej Babiš (ANO) představovat kompromisní částky místo těch, které požadují sociální demokraté, měli by podle Hamáčka také říci, co ze své činnosti by měla ministerstva vynechat. "Rádi bychom chtěli slyšet, kde máme šetřit. Jestli máme například omezit výjezdy policie a hasičů, nebo je nechat jezdit ve vozech, které jsou nebezpečné," uvedl.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) označila navýšení rozpočtu o 11 miliard za minimum, které umožňuje, aby resort fungoval. Postrádá peníze na plánovanou změnu IT systémů, sociální služby či dotace obcím. Ministr vnitra Hamáček bude vyjednávat o penězích na techniku pro hasiče a policii, ale i na digitalizaci. Ministerstvo zahraničí potřebuje peníze na programy proti terorismu, nelegální migraci i na konzulární činnost.

Podle Babiše by měli být ministři ČSSD rozpočtově odpovědní, například by neměli přijímat své lidi na ministerstva, ale platit je podle pravidel. Premiér také stanovil, že čas na dohodu je do 30. září.

Babiš bude ještě ve středu před odjezdem na svou dovolenou jednat se Schillerovou o rozpočtu resortu kultury, který bude po Staňkově odchodu z pověření ministra vést dosavadní ekonomický náměstek René Schreier.

"Chybí tam miliarda na plno důležitých věcí," uvedl Babiš k této kapitole s tím, že ve vyjednáváních o financování kultury chce pomoct. Zdůraznil, že není ministrem financí a že ČSSD má "samozřejmě nějaké požadavky", o kterých Schillerová ví.

"Je třeba vidět nejen příjmovou, ale i výdajovou stránku rozpočtu. Stále máme velké rezervy v jednotlivých resortech na provoz ministerstev," uvedl s tím, že jednání o rozpočtu bude na úrovni vlády končit 30. září a do té doby je čas, aby se koaliční strany snažily názory na rozpočet přiblížit.