Komiks Muriel a andělé patří dědicům zemřelého kreslíře Káji Saudka. Ve čtvrtek to potvrdil odvolací pražský městský soud. Dílo v roce 2013 koupil od pražské Galerie Moderna za 2,5 milionu korun sběratel Tomáš Šmídek. Příbuzní a přátelé Saudka ale tvrdí, že byl komiks Saudkovi před desítkami let odcizen. Čtvrteční rozhodnutí je pravomocné.

Originál komiksu byl v roce 1969 předán nakladatelství a pak tiskárně. Kvůli začínající normalizaci ale za komunistického režimu nevyšel. Osud originálu nebyl po desítky let znám, komiks byl vydán až v roce 1991 díky nalezení původních tiskařských štočků.

Z dokazování u Obvodního soudu pro Prahu 8 vyplynulo, že originál byl desítky let v bytě Jiřího Helmicha, který kdysi pracoval v tiskárně. Jeho příbuzní u soudu řekli, že muž tvrdil, že komiks od Saudka dostal jako záruku za půjčení peněz. Saudkovi přátelé ale uvedli, že kreslíř považoval originál za ukradený a popíral, že by dílo někomu dal.

Po Helmichově smrti příbuzní prodali komiks v roce 2013 Galerii Moderna, od které pak dílo koupil sběratel Šmídek. Ten pak chtěl komiks vydražit s vyvolávací cenou 5,9 milionu. Před zahájením předaukční výstavy v roce 2014 ale dílo zabavila policie na základě trestního oznámení Saudkovy rodiny. Policisté poté případ odložili, protože se nepodařilo prokázat, že by dílo bylo odcizeno. Komiks je od té doby v soudní úschově.

Podle předsedy odvolacího senátu Michaela Nipperta nebylo prokázáno, že Helmich vlastnického práva ke komiksu nabyl. "V řízení před soudem prvního stupně nebyl proveden žádný přímý důkaz, který by prokazoval vlastnictví pana Jiřího Helmicha k předmětu úschovy," řekl Nippert. Posledním právoplatným vlastníkem komiksu tak byl podle něj Kája Saudek. Způsob, jak se komiks k Helmichovi dostal, je možné hodnotit jen na základě spekulací, doplnil soudce.

I pokud by šlo o záruku za půjčené peníze, jak tvrdili svědci, tak starý občanský zákoník neznal institut propadlé zástavy, Helmich tak vlastnické právo nemohl nabýt ani v dobré víře. Mužovi příbuzní tak komiks podle Nipperta nikdy nevlastnili.

Saudkovi dědicové žalovali kromě Šmídka i aukční síň 1. Art Consulting Brno, to však bylo podle soudu nadbytečné. Žalobu v této části proto zamítl. I tuto část dnes odvolací soud potvrdil, aukční síň totiž prý vlastnické právo k předmětu úschovy neuplatňovala.

Kája Saudek zemřel v roce 2015 ve věku 80 let v motolské nemocnici v Praze. V nemocnici byl kreslíř od roku 2006, kdy upadl do kómatu poté, co mu v krku zaskočilo sousto.