Když se minulý týden objevila zpráva o tom, že Ústřední a kontrolní ústav zemědělský povolil plošné použití přípravku Stutox II, tedy jedu proti hrabošům, byla Česká společnost ornitologická první, která se proti tomu ozvala. Poukázala na rizika, která z toho plynou. Obávala se, že by kvůli tomu mohlo dojít i k úhynu další zvěře, včetně dravých ptáků. Vítá proto pondělní rozhodnutí ministerstva zemědělství, které plošné povolení zrušilo. Podle Zdeňka Vermouzka, ředitele České společnosti ornitologické, by ale bylo ideální, kdyby se jedy v zemědělství nepoužívaly vůbec.

Ministerstvo zemědělství v pondělí potvrdilo zákaz plošného používání jedu Stutox II v oblastech s přemnoženými hraboši. Jste spokojení?

Zcela spokojení nejsme, protože jediný správný přístup je nulová aplikace jedů a přechod na ekologické zemědělství a způsob hospodaření, který krajinu nebude vůbec zatěžovat. I přesto jsme rádi, že nebyla plošná aplikace přípravku Stutox II povolena a i nadále se bude používán jen do děr. Ani to ale z našeho pohledu není dobrá věc. V současném nastavení jsme to ale ochotni po omezenou dobu tolerovat.