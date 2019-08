Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) by podporoval rekonstruovanou vládu Andreje Babiše (ANO) v případě, kdy by ji opustila sociální demokracie. Řekl to v úterním rozhovoru pro server iDNES.cz. Kritizoval v něm také některé členy nejužšího vedení strany, především ministry zahraničí Tomáše Petříčka a ministryni práce Janu Maláčovou. Předseda ČSSD Jan Hamáček pro Novinky.cz reagoval slovy, že Foldyna buď bude respektovat politiku a rozhodnutí ČSSD, nebo nebude jejím členem.

Foldyna se v minulých dnech stal terčem kritiky některých členů stranického vedení poté, co se zúčastnil sobotního vlasteneckého setkání v Příčovech na Příbramsku. Místopředseda ČSSD Petříček Deníku řekl, že všechny Foldynovy kroky z poslední doby jen ukazují, že se s programem a hodnotami strany otevřeně rozchází.

Foldyna v úterý řekl, že Petříček by spolu s vedením mohl vyvodit odpovědnost například za neúspěchy strany v několikerých volbách. Petříček či Maláčová podle něj prezentují názory, kterým někdy dají za pravdu liberální voliči, ti však nevolí ČSSD, ale piráty. Skutečná témata ČSSD podle něj převzala hnutí ANO a SPD. Ze strany Foldyna zatím odejít nechce.

Sociální demokracie by podle Foldyny neměla odcházet z vlády. "Ale neměla by okopávat kotníky koaličnímu partnerovi jenom proto, aby se zviditelnila, protože se stává naprosto nedůvěryhodnou politickou silou," uvedl. V případě odchodu ČSSD by kabinet dál podporoval. "Ano, já bych podporoval rekonstruovanou vládu," řekl.

Hamáček se proti vyjádření bývalého stranického místopředsedy ohradil. "Pan Foldyna buď bude respektovat politiku a rozhodnutí sociální demokracie, nebo nebude členem sociální demokracie," napsal serveru Novinky.cz Hamáček.

ČSSD zvažuje odchod z vlády kvůli několikaměsíčnímu sporu o výměnu ministra kultury. Prezident Miloš Zeman v závěru července po dvou měsících vyhověl návrhu na odvolání Antonína Staňka (ČSSD), nejmenoval však dosud jeho nástupce. Tím má být podle ČSSD místopředseda strany Michal Šmarda, Zeman je však k němu kritický a definitivně se k jeho nominaci má vyjádřit v polovině srpna. ČSSD má vážné výhrady i k rozpočtu na příští rok, postrádá v něm pro své resorty přes 20 miliard korun.

Zeman v červnu řekl, že odchod ČSSD z vlády, kterým strana hrozila v dosud nedořešeném sporu o výměnu ministra kultury, by znamenal pouze rekonstrukci kabinetu. Babiš řekl, že v případě odchodu ČSSD by vyjednával s ostatními stranami o dalším postupu včetně jejich možné podpory pro rekonstruovanou vládu. Předčasné volby nepovažuje za vhodnou variantu.