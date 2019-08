Do čela zastánců kácení stromů napadených kůrovcem i v samotném jádru šumavského národního parku se postavila jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD). Za více než dva miliony korun z rozpočtu kraje objednala u PR agentury Ewing Public Relations kampaň, která má ukázat dopady kůrovcové kalamity.

Úřad v ní bude podle úvodních prohlášení na sociálních sítích ostře kritizovat vedení parku za to, že stromy napadené škůdcem netěží. "Momentálně uplatňovaná strategie boje proti kůrovci má nenávratné dopady na Šumavu, která doslova mizí, a hrozí, že příští generace ji poznají už jen jako měsíční krajinu. Velmi brzy spustíme speciální web," píše se už nyní na oficiálním facebookovém profilu kraje v příspěvku doprovázeném působivou fotografií suchých stromů v blízkosti rozhledny na vrchu Poledník a nápisem Konec Šumavy.

Minulý týden navíc hejtmanka Stráská, bývalá zástupkyně hejtmana Jiřího Zimoly (ČSSD), podala na správu parku i ministerstvo životního prostředí žalobu, ve které kraj oběma úřadům vyčítá, že nemohl mluvit do vytvoření nových čtyř zón národního parku. Ty budou dále rozšiřovat území, kde proti kůrovci není nutné zasahovat.

Spor mezi zastánci a odpůrci odstraňování kůrovcem napadených stromů se táhne nejméně 10 let. Vyvrcholil v roce 2017 střetem o podobu zákona o národních parcích, do kterého se vložil i prezident Miloš Zeman, nejviditelnější představitel obhájců kácení v nejcennějších, takzvaných bezzásahových částech šumavského národního parku. Tehdy uspěli příznivci přísnější ochrany přírody uvnitř parku. Oblast, kde by stromy napadené škůdcem měly zůstat na místě, by se měla ještě rozšířit.