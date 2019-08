Ústecká buňka ČSSD nechce, aby strana nadále setrvala v koaliční vládě a žádá rezignaci předsedy Jana Hamáčka. Krajské předsednictvo se na tom jednomyslně shodlo na pondělním jednání. Ústecká organizace se proti účasti na vládě stavěla od počátku koaličního jednání, podle šéfa ústeckých sociálních demokratů Miroslava Andrta angažmá v kabinetu Andreje Babiše (ANO) stranu poškozuje. Andrt nyní vedení ČSSD kritizuje za to, že se mu nedaří zvednout klesající preference a zároveň se obává výsledků vyjednávání o rozpočtu. Spor o obsazení postu ministra kultury byl podle něj poslední kapkou. Hamáček by měl odstoupit a strana by si do svého čela měla zvolit nového lídra, který by ji dovedl k nadcházejícím krajským a senátním volbám, uvedl.