Novým kandidátem na ministra kultury by podle informací serveru Seznam Zprávy mohl být Lubomír Zaorálek. Seznamu to potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje obeznámené s vyjednáváním. Konečné rozhodnutí o novém nominandovi, kterého ČSSD navrhne místo svého místopředsedy Michala Šmardy, ale údajně zatím nepadlo.

Zaorálek na dotazy Seznam Zpráv ohledně svého případného vládního angažmá neodpověděl. Komentovat to nechtěl ani předseda strany Jan Hamáček s tím, že vše oznámí, až bude rozhodnutí o novém kandidátovi definitivní. Podle informací Práva však Zaorálek s nabídkou souhlasil.

Se Zaorálkem na pozici ministra kultury by neměl problém ani premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl to v České televizi.

Zaorálkovu vládnímu angažmá by podle webu mohl nahrávat fakt, že už dříve řídil ministerstvo zahraničí. Do funkce ministra ho přitom jmenoval v roce 2014 sám Miloš Zeman. Dá se tak předpokládat, že by ani tentokrát Zaorálkovo jméno nemuselo Hradu vadit.

Hamáček už v úterý potvrdil, že jedná s novým adeptem na ministerský post, jméno ale odmítl prozradit. "Nikomu jsem to neřekl, neřeknu to ani vám," řekl HN. Uvedl však, že s novým jménem už by u Zemana neměli narazit. "Nepředpokládám, že by se opakovala anabáze, kterou jsme si prošli – jakmile to jméno padne, proces bude velmi rychlý a bezproblémový."

Podle Seznam Zpráv jsou ve hře o ministerský post ještě další dvě jména. Hovoří se o dosavadní náměstkyni a úřednici na ministerstvu kultury Kateřině Kalistové. Další, o kom se spekuluje, je poslanec Jan Birke.

Náhradníka za Šmardu by Hamáček rád oznámil dříve než v pátek, kdy zasedá předsednictvo a poslanecký klub ČSSD.

Lubomír Zaorálek je členem ČSSD od roku 1994. Do sněmovny byl zvolen poprvé v roce 1996. Ve vládě Bohuslava Sobotky působil jako ministr zahraničních věcí. Do funkce byl jmenován 29. ledna 2014.