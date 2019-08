Pražská městská policie (MPP) koupí čtyři elektromobily. Zakázku na jejich nákup vypíše letos v listopadu. Zaplatit za ně chce předběžně maximálně 7,2 milionu korun. Novinářům to ve čtvrtek řekl ředitel MPP Eduard Šuster. Nyní MPP testuje čtyři elektromobily, aby si ujasnila parametry pro veřejnou zakázku. Pokud se vozy osvědčí, nakoupí jich v budoucnu až 70. Vedle elektromobilů strážníci nakoupí také 26 nových běžných vozů. Zakázku na jejich nákup má již připravenu. Zřizovatelem MPP je hlavní město.

"Je to zcela nový segment a zkoušíme různé typy. U běžných vozů víme, co chceme, tady to potřebujeme zjistit. Máme bezplatně vždy jedno auto v zápůjčce a zjišťujeme, jak se chová a co umí," řekl Šuster. "Důležité je, kolik elektromobil ujede, doba nabíjení, aby byla co nejnižší. Důležitá je robustnost a celková velikost auta pro posádku," dodal.

Z nakoupených čtyř vozů budou tři zařazeny na linku 156, na kterou lidé volají v případě nouze nebo na ni oznamují přestupky. Po zavolání pak operátor vyšle na místo hlídku MPP. Jedno auto bude takzvaně se skrytým výstražným zařízením, tedy bez polepů MPP a výstražných majáků přimontovaných na střeše auta. "Na těchto čtyřech autech si vyzkoušíme náš záměr, kdy bychom v následujících deseti letech nakoupili až 70 elektromobilů," řekl Šuster.

Důležité je pro MPP vyjednat s distributorskou firmou Pražská energetika (PRE) výstavbu dobíjecích stanic u jednotlivých ředitelství. Radě hlavního města pak chce předložit ke schválení záměr zažádat o dotace na nákup čtyř elektromobilů. Dotace může být až 250.000 korun na jedno vozidlo.

Strážníci kromě elektromobilů nakoupí 26 běžných aut. Z nich bude 11 sloužit na lince 156, dalších 12 jich bude takzvaně referentských a nebudou mít polepy a na střeše majáky. Součástí zakázky budou dva minibusy a jedno technické vozidlo. Hodnota zakázky je maximálně 14,2 milionu korun bez DPH.