Klienti zkrachovalého H-Systemu by mohli získat zpět alespoň část peněz díky změně zákona. Po schůzce s advokátkou Hanou Kordovou Marvanovou, která část z nich zastupuje, to v pátek uvedl premiér Andrej Babiš.

Na sliby zakladatele H-Systemu Petra Smetky o dostupném bydlení "skočilo" v polovině devadesátých let přes tisíc lidí i několik bank, které mu poskytly miliardové úvěry. Bydlení ale získalo jen několik desítek klientů, H-System zkrachoval s miliardovými dluhy a Smetku soud poslal na dvanáct let do vězení za tunelování. A uložil mu také náhradu způsobené škody.