Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) nepočítá s tím, že by kraje letos dostaly od státu ještě další peníze na doplacení sociálních služeb. Jednání ve vládě o dofinancování považuje za uzavřené. Řekla to v pátek novinářům. Podle ministryně analýza ukazuje, že regiony dostaly na služby pro seniory, postižené a další potřebné prostředků dostatek.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že je nutné debatovat také o tom, kolik mají na sociální služby platit kraje a kolik klienti.

Poskytovatelé péče požadovali pro letošek 20,38 miliardy korun. Ministerstvo na dotace na sociální služby mělo 15,7 miliardy. Kraje si stěžovaly na to, že částka nepočítá s navýšením platů a zvláštních příplatků i s hrazením evropských projektů. Žádaly dofinancování dvou miliard. Vláda jim po několikaměsíčním vyjednávání poslala polovinu požadované částky. Zbytek měly regiony získat z evropských fondů. Podle asociace poskytovatelů z nich ale není možné do konce roku chybějící miliardu vyčerpat, peníze se navíc nedají využít na provoz. Sociální výbor Sněmovny tak Maláčovou vyzval k dalšímu jednání s ministerstvem financí a ve vládě.

"Jednání v tuto chvíli považuji za ukončené," uvedla Maláčová. Dodala, že její úřad nyní dokončuje rozsáhlou analýzu financování sociálních služeb. Spolupracuje na ní s ministerstvem financí. "Čísla ukazují, že kraje dostaly tento rok uspokojeno 79 procent svých požadavků, přičemž průměr posledních let byl 76 procent. Ukazuje se, že finanční prostředky jsou tam dostatečné," řekla ministryně práce.

Dodala, že v pátek odeslala dopis hejtmanům a hejtmankám s hodnocením čerpání evropských peněz v posledních měsících. List obsahuje i doporučení k "lepšímu zapojení evropských zdrojů do financování".

Schillerová podotkla, že dotace na sociální služby se od svého zavedení v roce 2007 zvedly o více než sto procent. Původně do nich putovalo kolem sedmi miliard korun, letos s dodatečnou miliardou pak 16,7 miliardy. "Musíme se bavit také o tom, kolik budou přispívat kraje a kolik budou přispívat ti samotní uživatelé," řekla Schillerová. Dodala, že analýza ukáže, "jestli všechny peníze doputují k potřebným".

Ministerstvo práce chystá novelu o sociálních službách, která by měla upravit i systém financování. Podle plánů by dál většinu peněz měl poskytovat stát. Desetinu sumy by pak měly zajistit kraje a pět procent obce. Návrh změn zákona by vláda měla dostat ještě letos.

Od října by se měly zvednout stanovené nejvyšší možné ceny, které mohou lidé za sociální služby platit. Ministerstvo práce by mělo podle dřívějších informací upravit ve vyhlášce maximální částky za pobyt či stravu v domovech pro seniory a dalších zařízeních.

Související Před 1 hod Maláčová dostane z rozpočtu 5,9 miliardy navíc, chtěla téměř dvojnásobek. Jednání ještě neskončila Před 1 hod Ministerstvo práce by mělo mít příští rok na výdaje o 5,9 miliardy korun více, než mu v návrhu rozpočtu vyčlenilo ministerstvo financí. Dohodly...