Za prodej padělaných obrazů půjde pražský obchodník Jaroslav Fröhlich na osm let do vězení. Jeho manželka Eva dostala šestiletý trest a jejich známý Milan Trokan pak má za mřížemi strávit sedm let.

Fröhlich musí navíc zaplatit 15 milionů korun, jinak se mu trest vězení prodlouží o rok. Propadnou mu také zabavené obrazy. Peněžitý trest ve výši pět milionů dostali i Fröhlichová a Trokan. Všichni také musí uhradit škodu poškozeným, kterým prodali falešné obrazy.