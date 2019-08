Poslankyně Markéta Pekarová Adamová oznámila, že chce být předsedkyní TOP 09. První místopředsedkyně strany dnes kandidaturu ohlásila krátce poté, co dosavadní předseda TOP 09 Jiří Pospíšil oznámil, že tento post nebude na podzim obhajovat. Poslankyně se o místo v čele strany utká se senátorem a místopředsedou TOP 09 Tomášem Czerninem, kterého rozhodnutí stranické kolegyně překvapilo, stejně jako předsedu poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska. Volební sněm TOP 09 se bude konat 23. a 24. listopadu.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil nebude na podzim obhajovat post v čele strany, řekl to serveru Blesk.cz. Důvodem je, že se chce soustředit na práci europoslance. Stranu by měl vést politik, který chce být současně lídrem do sněmovních voleb, řekl. Pospíšil ovšem neodmítá kandidaturu na jinou funkci ve vedení strany. Předsedou opoziční TOP 09 je Pospíšil od listopadu 2017.



"Nyní jsem připravena TOP 09 vést a převzít za ni plnou odpovědnost," uvedla Pekarová Adamová na svém facebooku. "Myslím, že TOP 09 potřebuje restart a já ten restart chci provést," řekla v České televizi.

Nové vedení strany by si podle ní mělo rozdělit úkoly v rámci takzvaného Plánu pro Česko a v regionech ho představit lidem. Pilíři plánu má být podle Pekarové Adamové ochrana přírodních zdrojů, ukotvení Česka v EU, včetně přijetí eura, a návrat důvěry lidí k tradičním stranám stojícím proti populismu, extremismu a oligarchickému řízení státu.

Czernin ČTK řekl, že jeho rozhodnutí kandidovat se tím nemění. Ocenil, že nebude kandidovat sám, neboť je známkou demokracie, pokud je kandidátů více. "Nicméně mě to u paní Pekarové Adamové přece jenom trošku překvapilo, protože ona ještě před poměrně krátkou dobou říkala, že v žádném případě kandidovat nebude," uvedl.

Poslankyně se podle Czenina stala v tandemu s Pospíšilem "jakýmsi symbolem ustrnutí strany". To byl důvod, proč se Czernin už před prázdninami rozhodl na předsedu TOP 09 kandidovat a dát straně nový impulz. Věří, že výsledek hlasování na sněmu koncem listopadu nepovede k nesváru ve straně a že s Pekarovou Adamovou bude dobře spolupracovat.

Také Kalousek přijal informaci o kandidatuře Pekarové Adamové na předsedkyni strany s rozpaky vzhledem k tomu, že ji podle něj ještě před prázdninami "kategoricky vylučovala". Za nejdůležitější ale pokládá, aby Czernin a Pekarová Adamová navázali na sněmu strany spolupráci s cílem zvýšit voličskou atraktivitu a čitelnost TOP 09. Kalousek také uvedl, že takovému tandemu dá přednost a nebude kandidovat na prvního místopředsedu strany. "TOP 09 musí ze sněmu vyjít posílena, nikoli rozdělena a oslabena," uvedl na facebooku.

Czernina podporuje čestný předseda strany Karel Schwarzenberg a Kalousek.

Podle Pospíšila by TOP 09 mohlo prospět, pokud by ji vedla žena. Jako možné kandidátky na nejvyšší stranickou funkci zmínil právě první místopředsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslankyni Helenu Langšádlovou. Poslankyně Pekarová Adamová v České televizi řekla, že se rozhodla do čela strany kandidovat.

Volební sněm TOP 09 se bude konat 23. a 24. listopadu. Kandidaturu na předsedu strany ohlásil zatím jen senátor a nynější místopředseda Tomáš Czernin.

Pospíšil řekl, že svému nástupci předá stabilizovanou stranu, která jak ve volbách do europarlamentu, tak do pražského zastupitelstva dosáhla dvouciferného výsledku a v průzkumech do Poslanecké sněmovny se pohybuje kolem pěti procent. "Co považuji za svůj velký úspěch, je obnovení spolupráce s hnutím STAN," řekl. Dodal, že nekandidovat se nerozhodl proto, že by svoje předsednictví nepovažoval za úspěšné.

Dodal, že se chce dále věnovat mandátu europoslance a také svému působení v Praze, kde je předsedou zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), které spolu s Piráty a Prahou Sobě v metropoli vládnou. Na funkci v radě nicméně neaspiruje, řekl.

Kandidaturu na předsedu TOP 09 před prázdninami ohlásil Czernin, který Pospíšila kritizoval za to, že je zároveň europoslancem a šéfem strany. Pospíšil byl do roku 2014 členem ODS, do TOP 09 vstoupil v roce 2017 a od stejného roku je jejím předsedou. Za občanské demokraty byl dvakrát ministrem spravedlnosti, od roku 2014 je poslancem Evropského parlamentu.