Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil v úterý oznámil, že svůj post předsedy strany nebude na podzim obhajovat. Zájem o vedení strany projevila ještě tentýž den první místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová. O post lídra strany se utká se senátorem a místopředsedou TOP 09 Tomášem Czerninem. Podle politologa Stanislava Balíka kandidáti zastupují soupeřící křídla uvnitř strany, volba tak rozhoduje o její další orientaci. TOP 09 se podle něj v současnosti vnitřně rozděluje, přitom by vzhledem ke svým výsledkům měla zvažovat spojení sil s ostatními stranami. "Je absurdní, kolik stran se na politické scéně tlačí v podobném prostoru a přetahuje se o stejné voliče," uvedl Balík pro HN.

Jaké jsou hlavní přednosti obou kandidátů?

Pekarová Adamová byla dva roky první místopředsedkyní pod Jiřím Pospíšilem a nijak se proti němu nevymezovala, reprezentuje tak kontinuitu posledních let. Pro část straníků to může být výhoda, ale zároveň i handicap. Ač se to Pospíšil snaží rámovat jako úspěšné období, k ničemu zásadnímu v podstatě nedošlo. V evropských volbách ve srovnání s rokem 2014 strana ztratila, v komunálních volbách také dále oslabila. Nedošlo k úplnému vymazání, které hrozilo, ale není tam vidět ani obrácení trendu. Je to jakési spoléhání na to, že to přes pět procent dají, že to zvládnou.