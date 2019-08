Společnost Avia Motors letos zákazníkům dodá několik desítek nově vyrobených vozů modelové řady Avia Initia. Bude mezi nimi i 19 výročních vozů, které připomenou letopočet 1919, tedy rok vzniku značky Avia a založení firmy. Výroba vozů se spalovacími motory by v Přelouči měla skončit na podzim, podnik se v budoucnu zaměří na elektromobily, uvedl v tiskové zprávě Andrej Čírtek, mluvčí Czechoslovak Group, která firmu Avia vlastní.

Celková letošní produkce bude o něco nižší než v minulém roce. Je to dáno i tím, že se společnost letos soustředí především na výrobu vozů s pohonem 4x4, se kterými počítá i do budoucna.

Kvůli přísnějším evropským emisním normám se majitelé rozhodli výrobu vozidel se spalovacími motory na podzim ukončit. Dál bude ale pokračovat zakázková výroba vozů Avia Initia s pohonem 4x4. Firma bude také poskytovat servisní podporu několika tisícům vozidel Avia řady D a Initia. "Budeme potřebné součástky i nadále vyrábět, a to včetně montáže dílů do celků," uvedl generální ředitel firmy Tomáš Adamec. Podle něj má společnost dostatek náhradních dílů. Avia Motors by se také mohla stát subdodavatelem některých komponentů potřebných pro automobilový průmysl.

Společnost se chce zaměřit na elektromobilitu, hledá vhodné partnery pro projekt užitkových elektromobilů lehké a střední kategorie. Koncem minulého desetiletí se již v podniku vyráběly elektromobily na podvozku Avia řady D ve spolupráci s britskou firmou Smith, tyto vozy se pak uplatnily jak na britském, tak i na americkém trhu.

Automobilka v Přelouči sídlí v prostorách Czechoslovak Group (CSG), kam se přestěhovala výrobní linka z pražských Letňan. Společnost Avia Motors koupil holding CSG v roce 2016 od indické skupiny Ashok Leyland Motors, která v roce 2013 produkci v Česku ukončila a přenesla ji do Indie.